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FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay Demirci: İtirafçı oldum!

FETÖ'den dolayı 12 ay hapis yatan ve dün salıverilen komedyen Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanmak için "itirafçı" olduğunu açıkladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 14:01
FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay Demirci: İtirafçı oldum!

FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanan komedyen Atalay Demirci, dün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 

Demirci etkin pişmanlıktan yararlanmak için polis ve savcılıktaki ifadesinde örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya sanık Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı. Demirci, 1 yıl 12 gündür tutuklu olduğunu, örgütün hiçbir kademesinde görev almadığını, sadece 2000 yılında sonradan örgüte ait olduğunu öğrendiği Dünya radyoda program yaparak bu yapıyla tanıştığını savundu.

Demirci, örgütle ilişkisini şu şekilde anlattı:

'Radyoda program yapmaya başlayınca örgütle ilişkim gelişti. Sonrasında turneler başladı. Gösterilerin, cemaatin organizasyonu olduğunu bilmiyordum. 2007’ye kadar turneler devam etti. 2005 yılında ABD’de Türk derneğinin organizasyonunda Pensilvanya’ya gideceğimiz söylendi. O ziyareti orada öğrendim. Basında gösterilen o fotoğraf da orada çekildi. Biat ya da itaatle orada olmadım. Himmet vermedim, karımı kendi hür irademle kendim seçtim, çocuklarımın isimlerini kendim koydum.'

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:01
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