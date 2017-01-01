FETÖ'den Cumhurbaşkanı için alçak talimat

FETÖ'nün, örgüt mensubu hakimlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi talimatını verdiği ortaya çıktı.

FETÖ'den Cumhurbaşkanı için alçak talimat
Eklenme: 01 Ocak 2017, 19:38
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve sanıkların bu davalarda beraat ettirilmesi yönünde örgüt mensubu hakimlere talimat verdiği ortaya çıktı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadeler, örgütün hakimleri nasıl yönlendirdiğini ortaya koydu.

Soruşturmalar kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alınan bir hakim, örgütün "abi"ler aracılığıyla ByLock üzerinden hakimlere talimat vererek, mahkeme kararlarını etkilediğini anlattı.

Buna göre, örgütün ByLock sistemi üzerinden hakimlere verdiği talimatlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi istendi. Talimatla hakimler, bu tür davalarda sanıklar hakkında beraat hükmü kurulması için yönlendirildi.

Mahkemelerin önceki uygulamalarında benzer davalarda mahkumiyet kararları verilirken, hakimin ifadesine göre, bu talimatın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu olduğu hakaret davalarında belli mahkemelerden beraat kararları çıkmaya başladı.

Örgütün, bu uygulamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sistemli ve planlı şekilde sürdürmesi, yargının bu şekilde kullanılması da FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duyduğu kin ve nefretin göstergesi olarak yorumlandı.

Bu arada, HSYK Teftiş Kurulunca ilgili hakimler hakkında söz konusu talimatla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

 
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