Fetö'den bakın ne uyarısı gelmiş...

FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'ın deşifre olmasıyla 2015 yılı içerisinde yapılan operasyonların ardından örgüt üyelerine “tedbir” mesajları attığı belirlendi. MİT'in hazırladığı ByLock raporuna ve FETÖ soruşturma dosyalarına giren mesaja göre, örgüt içerisindeki görevi “Arama Tarama Mesulü” (ATM) olan bir imam, oluşturduğu gruptaki örgüt üyelerine tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.



DELİLLERİ YOK EDİN



2015 Aralık ayında yazdığı mesajına “muhterem arkadaşlar” şeklinde başlayan imam, tutuklamaların daha çok yakalanan evrak, kurban, burs himmet, mütevelli ve ders grubu listeleri, yanlış ifade, panik yapmak, avukat gelmeden ifade vermeye başlamak, teknik bilişim malzemeleri (CD, bilgisayar, laptop) yakalatma ve şikayet etmelerden kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. “Dikkat ederseniz çoğunluğu da bilgi, belge, teknik malzemeler... Yeni bir arama-tarama yapılmamasından kaynaklı deliller oluşturuyor” ifadesini kullanan imam, örgütün ifşası ve tutuklamaların önüne geçmek için yeni bir arama-tarama yapılmasını ve delil oluşabilecek tüm bilgi ve belgelerin yok edilmesi talimatı veriyor.



HATIRA DİYE SAKLAMAYIN



Söz konusu mesaj, örgütün bu operasyonlarla paniğe kapıldığını gözler önüne sererken, imam, “Bize bir şey olmaz, ben gerekli temizliği yaptım, bana bunlar özel hatıra, Bir yerde listeler dursun unutmayayım, ben her şeye razıyım gerekirse hapis yatarım, ben temizim zaten, benim sakladığım yerde cinler bile bulamaz, yakında bu süreç bitecek zaten” düşüncesinin kendilerini ele verdiğini söylüyor. İmam mesajının sonunda ise, “Arkadaşlar, ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Ateş hepimizi yakıyor. Lütfen yeniden ATM...” ifadesini kullanması ise dikkat çekiyor.



ÇÖZÜLMEYİN MESAJI



Deşifre olan başka mesajda ise 17 Aralık darbe girişiminde rol alan ve yapılan operasyonlarda gözaltına alınan bir polisin, diğer örgüt üyelerine açıkça “pes etmeyin, çözülmeyin” mesajı verdiği görülüyor.