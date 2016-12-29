FETÖ’den atılanların geri dönüş yolu kapandı

Kanun Hükmünde Kararnameler ile devletten temizlenen FETÖ'cülerin açtığı davalar idare mahkemelerinde devam ederken, bu davalara emsal oluşturacak karar Yargıtay'dan geldi. Koza Grubu'na atanan kayyumlar, grubun İstanbul'daki işyerlerine gittiğinde bu şirketlerde çalışanlardan bazılarının engellemesiyle karşılaştı. Kayyum, grupta çalışan personelden birini, "kayyumun görevini yapmasını önlemeye çalıştığı" gerekçesiyle işten attı. Kayyum, çalışanın bu davranışının, iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olduğunu belirledi, bu nedenle çalışana tazminat ödenmedi. Çalışan, işe iade davası açtı. Dava İstanbul 2'nci İş Mahkemesi'nde görüldü. Dava sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılar yazıldı. Başsavcılıktan gelen yazıda çalışanın, "FETÖ'ye yardım ettiği, kayyum atanmasına dair mahkeme kararına muhalefette bulunduğu, bu sırada tehdit ve izinsiz görüntü alma suçlarını işlediği" iddiasıyla hakkında adli soruşturma bulunduğu vurgulandı. İş Mahkemesi bu yazıya rağmen işe iade kararı verdi. Kararı kayyum heyeti temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi çalışanın işten çıkarılma gerekçelerinin yerinde olduğunu belirleyerek yerel mahkemenin "işe iade" kararını oybirliğiyle bozdu.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:25
Bu haber 11.656 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor
Ağrı'daki Yazıcı Barajı suları altında kalan bir caminin su yüzeyindeki…
Gaziantep'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Gaziantep'te 5 Ocak 2017'den itibaren bazı bölgelerin 15 gün süreyle…
Kastamonu'daki FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 zanlı tutuklandı.
Bolu'daki PKK davasında 4 tahliye
Bolu'da yapılan operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı…
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak…