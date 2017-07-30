FETÖ'den atılan silah ruhsatı alamayacak

FETÖ suçlamasıyla kamudan ihraç edilenler artık silah ruhsatı alamayacak. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanı can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı verebilecek. İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilecek. Daha önce, kovuşturmaya konu suç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiğinde ruhsat verilmemekteyken, değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmamış ise kovuşturma aşamasında da silah taşıma ruhsatı verilebilecek.

MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEHDİT

Terör suçları, ruhsat almaya engel suçlar kapsamına alınarak, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara ruhsat verilmeyecek. Bu değişiklik, özellikle FETÖ suçlaması nedeniyle kamudan ihraç edilenlere silah ruhsatı verilmesini önleyecek.

Şirket sahiplerine taşıma ruhsatı verilirken ciro miktarı dikkate alınırken, yapılan düzenlemeyle vergi miktarına göre de taşıma ruhsatı alma imkanı sağlanacak.Ayrıca, yeni yönetmelikle yıllık 200 adet olan mermi istihkakı da İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar artırılabilecek.

Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerden biri de başvuru sırasında istenen ve EK-1 olarak bilinen başvuru formu şartının kaldırılması oldu. Yapılan değişiklikle başvuran kişinin nüfus bilgileri ile adli sicil kaydına sistem üzerinden online olarak ulaşılabilecek.