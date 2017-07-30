FETÖ'den atılan silah ruhsatı alamayacak
Silah ruhsatı alma şartları değişti. Yetki valiliklerden İçişleri Bakanı'na geçti. FETÖ gibi terör örgütleri ile irtibatları nedeniyle görevden uzaklaştırılanlar ya da kamudan ihraç edilenlerin silah ruhsatı alması engellendi.30 Temmuz 2017 Pazar 08:15
FETÖ suçlamasıyla kamudan ihraç edilenler artık silah ruhsatı alamayacak. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanı can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı verebilecek. İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilecek. Daha önce, kovuşturmaya konu suç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiğinde ruhsat verilmemekteyken, değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmamış ise kovuşturma aşamasında da silah taşıma ruhsatı verilebilecek.
MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEHDİT
Terör suçları, ruhsat almaya engel suçlar kapsamına alınarak, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara ruhsat verilmeyecek. Bu değişiklik, özellikle FETÖ suçlaması nedeniyle kamudan ihraç edilenlere silah ruhsatı verilmesini önleyecek.
Şirket sahiplerine taşıma ruhsatı verilirken ciro miktarı dikkate alınırken, yapılan düzenlemeyle vergi miktarına göre de taşıma ruhsatı alma imkanı sağlanacak.Ayrıca, yeni yönetmelikle yıllık 200 adet olan mermi istihkakı da İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar artırılabilecek.
Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerden biri de başvuru sırasında istenen ve EK-1 olarak bilinen başvuru formu şartının kaldırılması oldu. Yapılan değişiklikle başvuran kişinin nüfus bilgileri ile adli sicil kaydına sistem üzerinden online olarak ulaşılabilecek.
- Emekli olsalar da ruhsat alabilecekler
- Yapılan değişikliğe göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılarına süresiz taşıma ruhsatı verilebilecek. Başbakanlık ve bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının başkanları, bakan yardımcıları, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü ise görevde iken taşıma ruhsatı alabilecek. Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri, Başbakanlık müsteşar yardımcıları, müsteşarlar, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü, bakan yardımcıları emeklilikte taşıma ruhsatı alabilen yeni makamlar oldu.