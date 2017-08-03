FETÖ’den aranan şüpheli çalıştığı otelde gözaltına alındı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Denizli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Mehmet A.’nın (25), Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde aşçı olarak çalıştığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen jandarma, belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.