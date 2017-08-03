Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ’den aranan şüpheli çalıştığı otelde gözaltına alındı

Denizli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde gözaltına alındı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:24
FETÖ’den aranan şüpheli çalıştığı otelde gözaltına alındı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Denizli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Mehmet A.’nın (25), Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde aşçı olarak çalıştığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen jandarma, belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:24
  1. Antalya
  2. Denizli
  3. Alanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
    1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
    2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
    3. Resmen açıklandı: 2019'da..
    4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
    5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
    6. Dink cinayetinde flaş karar!
    7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
    8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
    9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
    10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
    11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
    12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
    13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
    14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
    15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
    16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
    17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
    18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
    19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
    20. Malatya’da klima satışları patladı
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…