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FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan firari iş adamı teslim olarak itirafçı oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 16:25
FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 22’si tutuklu 104 sanıklı davanın hakkında yakalama kararı bulunan Halil K, dün akşam avukatı ile birlikte Adana Adliyesi'ne giderek yargılandığı mahkemeye teslim oldu.

17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilen ve yargılama sırasında kardeşleriyle birlikte sahibi olduğu 2 şirketine kayyum atanan Halil K. için önce kimlik tespiti yapıldı.

Mahkemeye bildiklerini samimi olarak anlatmak ve itirafçı olmak istediğini ifade eden Halil K. örgütün Çukurova yapılanması ile ilgili mahkemeye bilgi verdi.

Örgütün Adana'daki mütevelli heyeti ve örgüt ağabeyleri ile ilgili itiraflarda bulunan Halil K. 30'dan fazla kişinin örgüt içindeki görevleri ve faaliyetlerini ve örgüte "himmet" adı altında para veren kişilerin adlarını 20 sayfalık ifade ile mahkemeye aktardı.

"FETÖ/PDY terör örgütünün himmet paralarını nakdi ve çek olarak aldığını söyleyen Halil K. "Karşılığında bağış yapana hiç bir evrak verilmiyordu. Örgüt herkesten bir şey alıyor fakat karşılığında kimseye bir şey vermiyordu. Bağışlar para olarak yapılabildiği gibi arsa veya daire olarak da verilebiliyordu." dedi.

Örgütün daha fazla maddi destek kazanabilmek için sık sık yurt dışı gezileri organize ederek insanları etkilemeye çalıştığını söyleyen Halil K. örgütün ülkeleri gruplara ayırdığını, Türkiye'den her ildeki örgüt mensuplarının bir kaç ülkeden sorumlu olduklarını ve ilden toplanan maddi yardımın bu ülkelerdeki örgüt üyelerine aktarıldığını anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden önce Adana'da toplanan maddi yardımların Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Vietnam'a gönderildiğini öne süren Halil K, örgüt aracılığı ile 2012 yılında Adana'ya gelen ABD'den 2 senatör ile görüşerek onlara Türkiye ekonomisi ile ilgili detaylı bilgi verdiğini itiraflarında anlattı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:25
  1. Adana
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  3. darbe
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