FETÖ'den aranan eski öğretmen valilikte enselendi
Tokat'ta öğretmenlikten ihraç edildiği için valilikteki OHAL Bürosu'na itiraz dilekçesi vermeye giden, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli gözaltına alındı.07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:36
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli, öğretmenlikten ihraç edildiği için itiraz dilekçesi vermek amacıyla gittiği valilikteki OHAL Bürosu'nda yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen N.E, meslekten çıkarılması nedeniyle Tokat Valiliği OHAL Bürosu'na itiraz dilekçesi vermeye gitti.
Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen N.E, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.