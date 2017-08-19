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FETÖ'den aranan eski binbaşı ve eşi yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
FETÖ'den aranan eski binbaşı ve eşi yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Deniz Binbaşı İbrahim C. ve eşi eski öğretmen Fatma C'nin Sinop'un Erfelek ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden eski Deniz Binbaşı İbrahim C'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Fatma C'nin ise Ankara'ya gönderilmeyeceği, sorgusunun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
  1. FETÖ
  • böyleböyle49 dk önce
    bunlar serefsizin en adileri türkiyeden emekli oluyorlar almanya ve amerikaya türkiyeyi satiyorlar kendi ülkesini satanlar an.....da satarlar k...a satarlar iste bunlar k.k gibi sereffli hainlerdirbaska ülkeler bu cöp pisliklerini kulanirlar isleri bitince bunlari temizlerler nedeni kendi ülkesini satan baskasinin ülkesini neden satmasin bunlarin genlerinde hainlik var.
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