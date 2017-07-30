FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü de enselendi
Adıyaman'da yol uygulaması yapan polisler, Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalışan ve FETÖ üyesi olma suçundan aranan F.K.'yi yakaladı.30 Temmuz 2017 Pazar 16:54
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde yapılan yol kontrolünde şüpheli araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.
Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir otomobilde bulunan F.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY üyeliğinden arandığı saptandı.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine gözaltına alınan ve Başbakanlık bünyesinde daha önce raportör olarak çalıştığı belirtilen F.K. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.