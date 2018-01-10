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FETÖ'den aranan asker bakın ne iş yaparken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan eski bir pilot, kendisi gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede yakalandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
FETÖ'den aranan asker bakın ne iş yaparken yakalandı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan Türk Yıldızları eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üsteğmen Levent Yağız, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edildi. M.Ç. darbe kalkışması soruşturmasında tutuksuz yargılanmaya devam ederken eski pilotlardan Levent Yağız'ın FETÖ üyesi olduğu mahrem abisinin ifadesiyle ortaya çıktı.

KUMPİR SATARKEN YAKALANDI

Levent Yağız'ın Hava Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş okulunda bağlı olduğu asker abileri belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Yağız, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlikte görev yaptığı Türk Yıldızları eski filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde açtıkları kumpir ve waffle satışı yapan kafede yakalandı. Örgüt üyesi pilotları ve bağlantılarını gizleyen Levent Yağız polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 28 Aralık 2017'de tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi yakınlarında öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye işletme açan 4 pilot işyerinde satış yaparken de görüntülendi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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