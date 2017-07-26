FETÖ'den Almanya'ya ispiyonculuk hizmeti!

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün Almanya’da yayın yapan gazetesinde yazarlık yapan Oktay Yaman, ülkedeki resmi kurumlara ispiyonculuk hizmeti (!) veriyor. FETÖ’cü Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda gazetemizin Merkel’e ithafen attığı “Hitler’den beter” manşetini ve Takvim gazetesinin Almanya’da Türklere yapılan baskıyı Nazi uygulamalarına benzettiği haberin görselini yayınladı. Yaman söz konusu paylaşımlar ile kendisi gibi sayısız teröristi ülkede barından Almanya’nın resmi kurumlarına Türk medyasını ispiyonladı.