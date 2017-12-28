Fetö'den alınmıştı... Karne verildi..

Okulların yarı yıl tatiline girdiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yıl hizmete giren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okulu öğrencileri ilk karnelerini aldı.

Okulda düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz, Din İşleri Müşaviri Nebi Gümüş, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis TMV Okulları Müdürü Taner Canpolat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kılıç, okulun bu yıl açıldığını hatırlatarak, "Okul çok hızlı şekilde faaliyet göstermeye başladı." dedi.

Kılıç, ilk karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Karadeniz, "İlk okul, ilk öğrenciler, ilk karne, bu günler tarihe yazılacak. Bugün çok hatırlanacak." diye konuştu.

Gümüş de okulun başarılı olmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, böylesi bir okulun başarılı olmasının Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

TMV Gürcistan Direktörü Baş da "Çok şükür burada bir okulumuz oldu. Öğrenci ve öğretmenlerimiz oldu. Bir aile olduk." diye konuştu.

Tiflis TMV Okulları Müdürü Taner Canpolat da bugün gerçek anlamında tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, bu günü gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından TMV'nin başkent Tiflis'teki ilk okulunun öğrencileri karnelerini aldı.