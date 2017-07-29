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FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 534 sanık hakkında hazırlanan iddianamede örgütün, üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "aralıksız" beddua edilmesi için talimat verdiği bilgisine yer verildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:57
FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 206'sı tutuklu 534 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen, örgütün bir dönem sözde "Rusya şehir imam yardımcılığı" ile "diyalog sorumlusu" olarak görev yaptığı belirtilen Ü.Ö, FETÖ/PDY mensuplarının "beddua nöbeti" ile ilgili bilgi verdi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, itirafçı Ü.Ö, ifadesinde, 17-25 Aralık'tan sonra Saint Petersburg'dayken beddua saatlerinde belirlenen kitaplardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete aralıksız beddua edildiğini söyledi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR BEDDUA

Sohbet faaliyetlerinde bulunan A.Ö'nün nasıl beddua edileceğini anlattığını belirten Ü.Ö, "Belirlenen dua saatlerinde verilen sayfa aralıklarındaki duaları okumaya ikinci bir emre kadar devam edeceğimiz söylendi. Bu şekilde her gün aralıksız Cumhurbaşkanı'na ve mevcut hükümete beddualar edildi." diye konuştu.

Bulundukları her ülkede 24 saat beddua edilmiş

Ü.Ö, beddua saatinin Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensupları tarafından günün 24 saati yapıldığını, bu saatlerin bulunulan ülkeye göre "ülke abisi" tarafından ayarlandığını dile getirdi.

"Twitter'ın kullanılması zorunluydu"

Ü.Ö, FETÖ/PDY örgütlenmesinde "itaat"in önemli olduğunu, kuralların çiğnenmesi ve "abiler"in sözünün sorgulanmasının sakıncalı görüldüğünü anlattı.

FETÖ/PDY yapılanmasında "Facebook"un yasak olduğunu belirten Ü.Ö, "Sosyal medyada 'Twitter' isimli sitenin kullanılması zorunluydu. Yapılanma içinde bulunan cemaat mensuplarının birinin hesabı vardı. Twitter üzerindeki hesaplarında mevcut hükümete oy verilmemesi ve hükümet aleyhine propagandalar yapıldı." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:57
  1. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • BattalgaziBattalgazi53 dk önce
    Köpeklerin duaları kabul olsaydı gökten kemik yağardı bu arada sadık hayvan olan köpeğede hakaret etmek istemedim bunlar olsa olsa ..........
  • aliali56 dk önce
    Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı şeytanlar sultanı fetulşeytanın duası ancak döner dolaşır kendini bulur en kısa zamanda kabul edilmesiyle amin
  • BekirBekir1 sa önce
    Ettikleri beddualari havada kalmadibu asagilik rezil kopeklerin basina gecti MEVLA ettikleri beddualari sinellerinden cikarmasin.....
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