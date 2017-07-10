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FETÖ'den 54 bin kişiye sözde adalet postası!

AK Partili Şamil Tayyar, FETÖ'nün 54 bin kişiye mail atarak Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce sözde adalet yürüyüşünü haber verdiğini söyledi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
FETÖ'den 54 bin kişiye sözde adalet postası!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Ömür Varol'un sunduğu Beyaz Gazete programına telefon bağlantısıyla katıldı.

'YÜRÜYÜŞÜN ARKASINDA FETÖ VAR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü FETÖ'nün organize ettiğini söyleyen Tayyar, 'Böyle bir organizasyon CHP'nin yönetim aklını aşan bir organizasyon. Bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin çok ciddi belgeler var.' dedi.

FETÖ'DEN 54 BİN E-POSTA

FETÖ'nün 54 bin kişiye e-posta atarak adalet yürüyüşünü önceden haber verdiğini iddia eden Tayyar, bu maillerin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmadan önce atıldığına da dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
  1. Fetö Terör Örgütü
  2. Adalet Yürüyüşü
  3. Şamil Tayyar
  4. Enis Berberoğlu
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