FETÖ’den 1 öğretmen tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlikten ihraç edilen Aysel A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysel A. savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.