‘FETÖ’cüyüm’ diyerek teslim olan yüzbaşıyla şoke eden iddia…

Sabah Gazetesi'nden Ahmet Topal ve Erkam Çoban'ın haberine göre, darbe girişimi sırasında Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı korumak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın, hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istiyorum" dediği öne sürüldü.

KAHRAMAN İLAN EDİLİP MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndaki unutulmaz görüntülerden biri de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yaka paça derdest edilmesi olmuştu. O kritik gecede Orgeneral Çolak'ın koruma müdürlüğünü, Özel Kuvvetler mensubu Yüzbaşı Burak Akın yapmıştı. Genelkurmay Karargâhı'na gelen Orgeneral Çolak darbeciler tarafından derdest edilmiş, bunu gören Yüzbaşı Akın da güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde cuntacı Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya ile ödüllendirilmişti.

ANKESÖR SORUŞTURMASINA TAKILMIŞ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın özel kalem müdürleri, emir subayları ve koruma müdürlerinin FETÖ'cü çıkması dikkat çekmişti. Orgeneral Yaşar Güler de Kara Kuvvetleri Komutanı olunca ekibinde revizyona giderek Yüzbaşı Akın'ı yanından uzaklaştırdı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, örgütün yeni iletişim metodu olan ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat kurduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı. Ve 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan ve madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatlı olduğu iddia edildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞ

Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulundu. Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yüzbaşı Burak Akın'ın 17-18 defa ankesörlü telefondan örgütle irtibat kurduğu iddia edildi. Akın'ın devam eden sorgusunda, FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öne sürüldü.