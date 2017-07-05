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'FETÖ'cüyü müdür yaptılar' iddiasını çürüten belge

'Cumhurbaşkanı'na 17-25 Aralık sonrası ‘Hırsız’ diyen paylaşımlar yapan Mustafa Ayral isimli öğretmen Ankara’da bir okula müdür yapıldı'ğı iddia edilmişti. Olayın aslı ortaya çıktı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
'FETÖ'cüyü müdür yaptılar' iddiasını çürüten belge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden paylaşımlar yapan Mustafa Ayral isimli kişinin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altındağ 13 Ekim İlkokulu'na müdür olarak atandığı iddia edilmişti. Olayın gerçek yüzünü Mustafa Ayral'ın için aynı gün verilen görevden uzaklaştırma kararları aydınlattı.

Ayral’a göreve dönüş yolunu açan mahkemenin göreve iade kararına rağmen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü aldıkları kararla bir skandalın önünü aldıkları ortaya çıktı.

Mustafa Ayral isimli öğretmen, idari yargıya başvurarak müdürlük atamasını yeniden kazandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü, idari yargıya yaptığı itirazlar sonucunda görevine geri dönmeyi başaran Ayral'ın yargı kararının yerini getirmek için müdürlük atamasının yaptı. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü atamanın yapıldığı yazı ile birlikte Ayral'ın görevden uzaklaştırılması da yapıldı. Ankara Valiliği de kararı uygun bularak Ayral'ın görevden uzaklaştırılmasını onaylayarak tebliğ etti.

Mustafa Ayral hakkında önümüzdeki günlerde meslekten tamamen ihraç edilme kararı alınabileceği de ifade ediliyor.

İşte okul müdürü yapıldığı iddia edilen Mustafa Ayral'ın aynı gün görevden uzaklaştırıldığına dair belgeler:

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
  1. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  2. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü
  4. GÜNCEL Haberleri
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