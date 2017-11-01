''Bülent Tezcan FETÖ'cünün şeddelisi''

CHP Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Tezcan, Cumhurbaşkanına ithafen ''Şeddeli faşist dikatatör'' ifadesini kullanmıştı. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ''FETÖ’cünün şeddelisi'' başlıklı bugünkü yazısında bu konuya değindi.

CHP’NİN İÇİNDEKİ FETÖ’CÜLER

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturduğuna dikkat çeken Tayiz, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ tarafından CHP’ye sızdırılan ilk isim olmadığını belirterek ''Genel başkan yardımcısı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına monte edilen isimler de FETÖ izi taşıyor'' dedi.

Tayiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her defasında hakaret eden ve FETÖ’nün sözcüsü gibi konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da bu şüphelilerden biri olduğunu vurguladı.

FETÖ’NÜN DARBE GEREKÇESİ 'FAŞİST DİKTATÖRLÜK' SÖYLEMİYDİ

15 Temmuz’da ülkeyi kan gölüne çevirerek meşru hükümete darbe yapmaya yeltenen FETÖ’nün darbe gerekçesinin 'Faşist diktatör' suçlaması olduğunu hatırlatan yazar ''Bülent Tezcan, 'Faşist diktatör' söylemini yeniden dile getirerek FETÖ ve CHP’nin darbe iddiasını canlı tutmaya çalışıyor'' diyerek CHP’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının ortaklarından biri olduğunu belirtti.

FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN

''Ne zaman bir algı operasyonu olsa, FETÖ adına ne zaman psikolojik bir harekât geliştirilse bakıyoruz, başlangıç vuruşunu yapan nedense hep CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan oluyor'' diyen Tayiz, Bülent Tezcan’ın yalan haberlerle manşete çıkma rekorunu daha hiçbir CHP’linin geçemediğini hatırlattı.

Yazısında CHP’li Tezcan’ın bugüne kadar söylemiş olduğu hezeyanlarını da hatırlatan Tayiz ''Erdoğan’ın özel ordu kurduğunu, Adil Öksüz’ün Türkiye içinde açık kimliğiyle şehir şehir dolaştığı yalanını haberlere konu eden Bülent Tezcan’dan başkası değildi'' dedi.

15 TEMMUZ’DA CHP DE KAYBETTİ

15 Temmuz’da sadece Pensilvanya’nın kaybetmediğini, onunla birlikte CHP’nin de kaybettiğini belirten Kurtuluş Tayiz ''Eğer bir ana muhalefet partisi genel başkanı veya yardımcısı seçimle işbaşına gelen lidere yönelik 'Faşist diktatör' suçlamasını getiriyorsa, bunun tek anlamı vardır, o da demokrasi dışı müdahaleye gel gel yapmaktır. Tayyip Erdoğan’a yönelik öfke ve nefretlerine bakılacak olursa 15 Temmuz’da başarısız olanın sadece Pensilvanya olmadığı görülecektir; 15 Temmuz’da CHP de en az Pensilvanya kadar başırısız olmuştur. Erdoğan’a yönelik geliştirdikleri nefret söylemlerine bakılacak olursa CHP ve FETÖ arasında ciddi bir düşünce ve eylem birlikteliği söz konusudur'' dedi.

CHP’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının ortaklarından birisi olduğunu aktaran yazar CHP zihniyetinde millet karşıtlığının önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı.

CHP KAÇAMAYACAK

Yazısının son kısmında ''Milletin yüzde 52 oyla yetki verdiği, işbaşına getirdiği bir lidere rahatlıkla nefret söylemi geliştirebiliyor ve devrilmesi için demokrasi dışı yollara sıcak bakabiliyorlar'' ifadelerini kullanan Tayiz ''Bunun CHP için sürdürülebilir olmadığını söylemekte fayda var. FETÖ’nün düdüğünü çalarak bir yere ulaşmaları mümkün değil. CHP de bulaştığı FETÖ belasının sonuçlarından şüphesiz kaçamayacaktır. Siyaset zemininde duruyor gözükmeleri hukuk dışı işlere karışanları kurtarmaya yetmeyecek. Bunu zamanla herkes görecek'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan aleni hakaretlerin ve CHP'nin FETÖ ile olan ilişkisinin hukuki cevabının mutlaka verileceğinin altını çizdi.