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''Bülent Tezcan FETÖ'cünün şeddelisi''

Kurtuluş Tayiz, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdıran Bülent Tezcan'ın CHP'nin içine yerleştirilmiş FETÖ'cülerden olduğunu yazdı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:29
''Bülent Tezcan FETÖ'cünün şeddelisi''

CHP Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Tezcan, Cumhurbaşkanına ithafen ''Şeddeli faşist dikatatör'' ifadesini kullanmıştı. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ''FETÖ’cünün şeddelisi'' başlıklı bugünkü yazısında bu konuya değindi.

CHP’NİN İÇİNDEKİ FETÖ’CÜLER

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturduğuna dikkat çeken Tayiz, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ tarafından CHP’ye sızdırılan ilk isim olmadığını belirterek ''Genel başkan yardımcısı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına monte edilen isimler de FETÖ izi taşıyor'' dedi.

Tayiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her defasında hakaret eden ve FETÖ’nün sözcüsü gibi konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da bu şüphelilerden biri olduğunu vurguladı.

FETÖ’NÜN DARBE GEREKÇESİ 'FAŞİST DİKTATÖRLÜK' SÖYLEMİYDİ

15 Temmuz’da ülkeyi kan gölüne çevirerek meşru hükümete darbe yapmaya yeltenen FETÖ’nün darbe gerekçesinin 'Faşist diktatör' suçlaması olduğunu hatırlatan yazar ''Bülent Tezcan, 'Faşist diktatör' söylemini yeniden dile getirerek FETÖ ve CHP’nin darbe iddiasını canlı tutmaya çalışıyor'' diyerek CHP’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının ortaklarından biri olduğunu belirtti.

FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN

''Ne zaman bir algı operasyonu olsa, FETÖ adına ne zaman psikolojik bir harekât geliştirilse bakıyoruz, başlangıç vuruşunu yapan nedense hep CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan oluyor'' diyen Tayiz, Bülent Tezcan’ın yalan haberlerle manşete çıkma rekorunu daha hiçbir CHP’linin geçemediğini hatırlattı.

Yazısında CHP’li Tezcan’ın bugüne kadar söylemiş olduğu hezeyanlarını da hatırlatan Tayiz ''Erdoğan’ın özel ordu kurduğunu, Adil Öksüz’ün Türkiye içinde açık kimliğiyle şehir şehir dolaştığı yalanını haberlere konu eden Bülent Tezcan’dan başkası değildi'' dedi.

15 TEMMUZ’DA CHP DE KAYBETTİ

15 Temmuz’da sadece Pensilvanya’nın kaybetmediğini, onunla birlikte CHP’nin de kaybettiğini belirten Kurtuluş Tayiz ''Eğer bir ana muhalefet partisi genel başkanı veya yardımcısı seçimle işbaşına gelen lidere yönelik 'Faşist diktatör' suçlamasını getiriyorsa, bunun tek anlamı vardır, o da demokrasi dışı müdahaleye gel gel yapmaktır. Tayyip Erdoğan’a yönelik öfke ve nefretlerine bakılacak olursa 15 Temmuz’da başarısız olanın sadece Pensilvanya olmadığı görülecektir; 15 Temmuz’da CHP de en az Pensilvanya kadar başırısız olmuştur. Erdoğan’a yönelik geliştirdikleri nefret söylemlerine bakılacak olursa CHP ve FETÖ arasında ciddi bir düşünce ve eylem birlikteliği söz konusudur'' dedi.

CHP’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının ortaklarından birisi olduğunu aktaran yazar CHP zihniyetinde millet karşıtlığının önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı.

CHP KAÇAMAYACAK

Yazısının son kısmında ''Milletin yüzde 52 oyla yetki verdiği, işbaşına getirdiği bir lidere rahatlıkla nefret söylemi geliştirebiliyor ve devrilmesi için demokrasi dışı yollara sıcak bakabiliyorlar'' ifadelerini kullanan Tayiz ''Bunun CHP için sürdürülebilir olmadığını söylemekte fayda var. FETÖ’nün düdüğünü çalarak bir yere ulaşmaları mümkün değil. CHP de bulaştığı FETÖ belasının sonuçlarından şüphesiz kaçamayacaktır. Siyaset zemininde duruyor gözükmeleri hukuk dışı işlere karışanları kurtarmaya yetmeyecek. Bunu zamanla herkes görecek'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan aleni hakaretlerin ve CHP'nin FETÖ ile olan ilişkisinin hukuki cevabının mutlaka verileceğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:29
  1. Bülent Tezcan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kurtuluş Tayiz
  4. Kurtuluş Tayiz yazıları
  5. Kurtuluş Tayiz Akşam gazetesi
  6. CHP
  7. FETÖ
  8. faşist diktatör
  • Mehmetçik Mehmetçik 1 sa önce
    Yahu kardeşim fetö ve sızdırdığı elemanlar kahpenin önde gidenidir tamam da, ak parti ve sağ geçinen cenah da ahmaklıkta zirve yaptı. Hiçbir kahpeliğin ciddi bir cezası yokken bu ülkede kahpelik biter mi? Kanunları babam mı yapıyor. Kanunlar garibana işlerken siyasetçiye ve zengin kodamana işlemiyor ne iş?
  • mustafa ermustafa er1 sa önce
    Reis arkandayız..bu bizans kalıntılarını viyanaya kadar kuvalayacagız.zülüm 1453 basladı diye bizans cocukları az kaldı bu ülkenin milli vatantaşları size gereken dersi verecek
  • Osman turanOsman turan1 sa önce
    Allah reset sabır versin. Bukadar ıt...n oldugu bir yerde sabırlı davranmak çok zoru.bunlara gerçek diktatör lazım. Ah ah Hasan Karakaya abim ne güzel k....riyordun insanın içini ferahlatiyordun. Böyle itlere senin gibi bir babayiğit lazımdıruhun şad olsun
  • osmanlı soyuosmanlı soyu2 sa önce
    bir an önce soruşturması başlatılsın. fetöcülüğü ispat edecek bilgi ve belgeler dahilinde derhal milletvekilliği düşürülüp, deliğe tıkılsın. diye düşünüyorum. yani adalet yerini bulsun. istiyorum.
  • Yunus 16Yunus 162 sa önce
    KESİNLİKLE katılıyorum. Fetö cü siyasiler konuşmalarından kendilerini ele veriyorlar
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Ne olacak nasılsa ismide benziyor chpkk nın Bülent Ersoy versiyonu meclisede girmiş. Yani sadece sahnede yok. Meclistede artık var
  • MM2 sa önce
    diktator chp .
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Haçlı gladyonun yerli uşakları....Yaşı da kurusu da aynı....
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