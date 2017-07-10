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FETÖ'cünün gözünden Kılıçdaroğlu: Genel Başkandı lider oldu!

FETÖ medyasının sosyal medyadaki tetikçilerinden Bugün TV Eskı Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de gerçekleştirilen FETÖ'ye destek mitingini tebrik etti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:59
FETÖ'cünün gözünden Kılıçdaroğlu: Genel Başkandı lider oldu!

15 Temmuz'dan bugüne kadar sürekli olarak 'kontrollü darbe' söylemiyle FETÖ davalarını sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na yönelik bu mesaj "FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik" şeklinde yorumlandı

Yürüyüşün ilk gününden itibaren KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na destek verirken tutuklu FETÖ'cü yakınları yürüyüşlere katılarak FETÖ-CHP ittifakını gözler önüne sermişti.

Öte yandan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri ve FETÖ'cü haber siteleri gün boyunca Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine destek verdi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:59
  1. Tarık Toros
  2. Tarık Toros Kılıçdaroğlu
  3. adalet yürüyüşü
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