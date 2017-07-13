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Cezaevine mektup sokmaya çalışan FETÖ sanığının eşi tutuklandı

Kırşehir'de FETÖ sanığı eşini cezaevine ziyarete giden ve KHK ile  meslekten ihraç edilen eski öğretmenin üzerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in  örgüt üyelerine mesajlarını içeren mektup bulundu. Gözaltına alınan kadın  tutuklandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:54
Cezaevine mektup sokmaya çalışan FETÖ sanığının eşi tutuklandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine yönelik mesajlarını içeren mektupla  FETÖ sanığı kocasını cezaevine ziyarete giden kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan FETÖ  sanığı eşi Mesut H'yi ziyarete giden Şehriban H'nin yürüyüşünden şüphelenen infaz  koruma memuru, detaylı üst araması yaptı.

Şehriban H'nin üzerinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt  üyelerini motive etmeye yönelik mesajlarının yazılı olduğu belirlenen mektup  bulundu. Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri tarafından durum Kırşehir Cumhuriyet  Başsavcılığına haber verildi. Başsavcılığın talimatıyla cezaevine gelen Kırşehir  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Şehriban H'yi gözaltına aldı.

Şehriban H, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde mektubu kimden aldığı ve cezaevinde kime  vereceği konusunda bilgi vermediği öğrenildi.

Eşi sözde il imamını evinde saklamış

Öğretmen olan ve FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç  edildiği tespit edilen Şehriban H'nin, eşinin FETÖ üyeliği ve örgütün sözde  Kırşehir il imamı Musa A'yı evinde saklamak suçlamasıyla Kırşehir Ağır Ceza  Mahkemesinde yargılandığı belirtildi.

Özel olarak sarılmış halde bulunan ve cezaevindeki örgüt üyelerine  teslim edileceği değerlendirilen mektupta, terör örgütü üyelerini motive edici  ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 14:54
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  • talhatalha39 dk önce
    Bu malaklar akıllanmaz,yeryüzüne böyle mal yaratıkların geldiğine inanmıyorum güya kocasına kafirlerin tasmalı köpeğinde haber getiriyor aşağılık kadın.....
  • bozerenbozeren46 dk önce
    ONU DA İÇERİ ATIN. teröriste mektup getiren de teröristtir.
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