Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cülerle ilgili o algı değişecek!

Ak Parti, vatandaşın aklında yer eden ‘Gerçek FETÖ’cülere dokunulmuyor’ algısının yıkılması için kolları sıvadı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:02
FETÖ'cülerle ilgili o algı değişecek!

Toplumun bazı kesimleri rahatsızdı. Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, FETÖ ile mücadele konusunda vatandaşın şikâyetlerinin kendisine ulaştığını belirterek “Sanki üst düzey FETÖ'cülerle uğraşılmıyor da, ‘alttakilere dokunuluyor' diye bir yanlış algı söz konusu. Bu yüzde yüz böyle değilse bile, eğer vatandaş bundan şikâyet ediyorsa, demek ki bir şeyi eksik yapıyoruz. Vatandaşa kulak vermeliyiz. Bunu düzeltmemiz lazım” uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu uyarısı ile eş zamanlı olarak, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında hukukçu milletvekilleri ile FETÖ davaları ve toplumdaki FETÖ algısı konusunda bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Toplumda, esas görevden alınması gereken kişiler duruyor. Tabanla uğraşılıyor algısı var.Devlet günü kurtaracak adımlar atıyor. Oysa birkaç adım ötesini görerek plan yapması gerekiyor. Devlet bu konuda plansız görünürken, örgüt planlı hareket ediyor ve algı operasyonu yapıyor. HERO yazısı bulunan tişört olayında olduğu gibi, adamın kendisi unutuldu. Şimdi HERO tişörtü giyen öğrenci veya gariban insanlar tutuklanıyor, kamuoyu da bunu tartışıyor. Tam da örgütün istediği gelişmeler yaşanıyor. Buna karşı tedbir alınması lazım. Yargılamalar uzadıkça uzadı. Bunlar uzadıkça da davalar örgüt tarafından sulandırılıyor.”

FETÖ DAVALARINA YAKIN MARKAJ

Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, tüm hukukçu milletvekillerinin Türkiye genelindeki FETÖ davalarını ‘Hukukçu' gözüyle takip etmeleri, ayrıca duruşmalarda yapılan savunmalar, ailelerin tepkileri, örgütün ne yapmak istediği, neyi planlandığı ve nasıl bir algı oluşturmak istediğine yönelik analizler yapılacak.

O ALGI KIRILACAK

Hukukçu milletvekillerinden gelecek tespitler dikkate alınarak, toplumdaki ‘Gerçek FETÖ'cülere dokunulmuyor' algısının yıkılması ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası belirlenecek.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:02
  1. fetö algısı
  2. gerçek fetöcüler
  3. FETÖ davaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
    1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
    2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
    5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
    6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
    7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
    8. Hafif ticari araç ile otomobil..
    9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
    10. Denizli’de keserli katil yakalandı
    11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
    12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
    14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
    15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
    16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
    17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
    18. 3 milyon arı telef oldu
    19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
    20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!