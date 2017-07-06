Konsolosluk araçlarıyla 57 FETÖ'cüyü kaçırdılar

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üst düzey yönetici konumundaki şüphelilerin, Türkiye´de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı´ndan çıkardıkları sırada kaçırdıkları bilgisine ulaştı. soruşturma başlatan polis, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Dışişleri Bakanlığı´nda memur olan ve FETÖ/pdy bağlantısı nedeniyle ihraç edilen hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Nurettin Yıldırım'ın geçen 10 Şubat günü aynı yöntemle yurt dışına çıkarılacağını öğrendi. Araç ve şüpheliler Kapıkule Sınır Kapısı´na geldiğinde polis operasyon düğmeye bastı. Şüpheli Yıldırım ile şebeke üyesi olduğu belirlenen 14 şüpheli çeşitli adreslere baskınlar düzenlenerek gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden 10'u tutuklandı.



19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını geçen Nisan ayında tamamlayıp Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan, hazırladığı 36 sayfalık iddianamede aralarında Bulgaristan vatandaşı şüphelilerin de bulunduğu sanıklar Ergin Myumyun Mustafa (47), Ersan Özgür (35), Fatih Nurettin Yıldırım (28), Güler Sönmez (50), Myumyun Ali Murad (31), Serdar Çakıcı (28), Sezer Özlem (25), Tamer Ergül (46), Tundzhay Dzhemal Veli (49), Yücel Kurtoğlu (52), Mehmet Ali Demirel (51), Ramis Dzhemal Veli (33), Veli Yılmaz (38) ve Rumyana Radostinova Mircheva (47) hakkında göçmen kaçakçılığı, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 5-19 yıl hapis cezaları istedi.



85 GÜNDE 57 KİŞİ KAÇIRDILAR



Savcı Aslan, iddianamede 18 Kasım 2016 tarihi ile operasyonun düzenlendiği 10 Şubat 2017 tarihleri arasındaki 85 günde toplam 57 kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkarıldıkları, bu kişilerden 12'si aranan 20 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, diğerlerinin FETÖ şüpheli eşi ya da çocukları gibi yakını olduğu bilgisine yer verdi. Ayrıca şebekenin yurt dışına kaçırılacak isimleri, Mehmet Ali Demirel'den alarak İstanbul'dan, Edirne'ye getirdikleri ve kişi başı 10 bin Euro'ya kadar para aldıklar ortaya çıktı. İddianamede geçmişe dönük gümrükteki tüm kamera kayıtları incelenerek hangi şüphelinin, hangi FETÖ şüphelisi yada yakınını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardığı, Bulgaristan Ortak Temas Merkezi'nden alınan bilgilerle tespit etti.



KAÇANLAR ARASINDA BAŞSAVCI, POLİS VE HAKİMLER VAR



İddianamede isimleri Ortak Temas Merkezi'nden alınan ve yurt dışına aynı yöntemlerle çıkarıldığı tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında ihraç edilen Mersin eski Başsavcısı Ayhan Turhan, eski KOM Şube Müdürü Muhterem Çakır, Yargıtay Tetkik hakimleri Halil İbrahim, Hüseyin Karagöl, Danıştay hakimi Yavuz Kabasakal, KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi Yazarı İbrahim Öztürk, 2010 yılındaki KPSS sorularını sızdırılmasına ilişkin Ankara'da açılan davanın sanıklarından eski ÖSYM görevlisi Kadir Tufan, öğretmen, doktor ve polis memurları yer alıyor.



KAPIKULE'DEN KAÇIŞ PLANI İDDİANAMEDE



Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan iddianamesinde şüphelilerin FETÖ/PDY ile bağlantılı firarda veya yurtdışı çıkış yasağı olan kişileri yurtdışına çıkarma planlarını da detaylı olarak anlattı. İddianameye göre, şebeke üyeleri İstanbul'dan otomobille aldıkları FETÖ şüphelisi yada yakınlarının Edirne'ye getirdikten sonra 'zayi kaydı' bulunan pasaportlarına 'sahte çıkış' damgası vurdu. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yaptıktan sonra şebeke üyeleri kendi gümrük ve pasaport işlemlerini yaptırarak FETÖ'cüleri ise idari bina çevresinde saklayıp işlem yapılmış gibi Bulgaristan gümrüğüne götürdüğü ortaya çıktı. Kapıkule'den hiç bir işlem yapılmadan çıkarılan FETÖ şüphelilerinin Bulgaristan gümrüğünde resmi işlem yaptırdığı ve bu yolla yurt dışına çıkardıkları belirlendi. FETÖ'cüleri yurt dışına çıkarırken, şüphelilerin konsolosluklara ait kayıttan düşülmüş ya da yurtdışına vekaletleri bulunan otomobilleri kullandığı anlaşıldı.



İLK DURUŞMADA 5 TAHLİYE



Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, yurt dışına kaçırılanların FETÖ/PDY şüphelisi olduklarını bilmediklerini savundu. 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk ifadelerin ardından heyet, tutuklu sanıklardan Sezer Özlem, Ersan Özgür, Serdar Özgür, Myumyun Ali Murad ve Güler Sönmez'in tahliyesine karar verildi. Firarda olan sanıklar Veli Yılmaz, Mehmet Ali Demirel, Ramis Dzhemal Veli, Rumyana Radostiova Mircheva hakkında da kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılarak duruşma ertelendi. Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, operasyon sırasında yurt dışına kaçırılırken yakalanan Dışişleri Bakanlığı'ndan FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen memur Fatih Nurettin Yıldırım'ın dosyasını davadan ayırma karar verdi.



HAKİM VE SAVCILARI DA KAÇIRACAKLARDI



Edirne Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince şüphelilerin, MİT müsteşarı Hakan Fidan´ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, Selam Tevhit davası hakimlerinden Dursun Ali Gündoğdu ve savcı Adnan Çimen´in de aynı yöntemle yurt dışına çıkarılacağı ortaya çıkarılmış, alınan bilgiler üzerine İstanbul´da saklandıkları adresleri belirlenen hakim ve savcılar yakalanarak geçen 17 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.