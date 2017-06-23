İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda kilit çıktı: Okuyup üfleyip...

Bursa'da FETÖ'den tutuklu sanık yakınlarının çantalarından çıkan anahtarları ve kilitleri polis ekipleri tek tek topladı.

23 Haziran 2017 Cuma 18:26
FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda kilit çıktı: Okuyup üfleyip...

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi.

SON UMUTLARI KİLİTLER

Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı.

"NEDEN GETİRDİNİZ"

Bursa Adliyesi'nde yapılan duruşmaya gelen tutuklu yakınlarının çantalarından çok sayıda üzerlerinde anahtarlar bulunan küçük kilitler çıktı. Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz." sorusuna tutuklu sanıklarının yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz." dediler.

TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

Polis, üzerlerine isimlerini yazdığı kilitlerin duruşma salonuna sokulmasına izin vermezken, emanette bekletilen kilitler duruşma sonrası sahiplerine teslim edildi.  
Bu arada Bursa Adliyesi'nde aynı gün 2, 8, 9 ve 10'uncu ağır ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda hiçbir tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.

Kilitle 'kısmet açma' duaları genellikle evlenmek isteyenlerin türbe ziyaretlerinde görülüyor. Özel dua ve yöntemleri bulunan kilit açma ritüelleri Anadolu’nun birçok kentindeki türbe ziyaretlerinde gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 18:26
  1. FETÖ tutuklularının yakınlarından çok sayıda kilit çıktı
  2. 15 temmuz
  3. polis
  4. mahkeme
  5. bursa
  6. adliye
  7. emniyet
  8. gözaltı
  9. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    1. Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    2. Köpekleri diri diri kaynatacaklar
    3. FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda..
    4. Rusya'da 'Telegram' tartışması
    5. Beşiktaş'tan Emre Mor operasyonu!
    6. Çipras'tan 'Kıbrıs' tehdidi! Türkiye..
    7. Ahrar'uş Şam Devrim bayrağını benimsedi
    8. Genç kız AVM’de intihar etti
    9. Kolu yürüyen merdivene sıkıştı!
    10. Hama'da El Zaim grubu Tahriruş Şam'a..
    11. Helikopterler için imzalar atıldı
    12. Hepsi esir alındı... Muhalifler..
    13. 6 ay uğraşıp muhteşem bir ağaç ev..
    14. Taliban bayram mesajı yayınladı
    15. Şeftali ağız kokusunu gideriyor!
    16. Öğrenci evlerinden komik manzaralar
    17. Galatasaray transfer bombasını patlattı
    18. S. Arabistan'a gidecek kargodan bakın..
    19. Türkiye için şaşırtan rapor! Nüfus 10..
    20. Dağlıca Taburu'nda Mehmetçik..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''