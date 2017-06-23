FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda kilit çıktı: Okuyup üfleyip...

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi.

SON UMUTLARI KİLİTLER

Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı.

"NEDEN GETİRDİNİZ"

Bursa Adliyesi'nde yapılan duruşmaya gelen tutuklu yakınlarının çantalarından çok sayıda üzerlerinde anahtarlar bulunan küçük kilitler çıktı. Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz." sorusuna tutuklu sanıklarının yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz." dediler.

TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

Polis, üzerlerine isimlerini yazdığı kilitlerin duruşma salonuna sokulmasına izin vermezken, emanette bekletilen kilitler duruşma sonrası sahiplerine teslim edildi.

Bu arada Bursa Adliyesi'nde aynı gün 2, 8, 9 ve 10'uncu ağır ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda hiçbir tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.

Kilitle 'kısmet açma' duaları genellikle evlenmek isteyenlerin türbe ziyaretlerinde görülüyor. Özel dua ve yöntemleri bulunan kilit açma ritüelleri Anadolu’nun birçok kentindeki türbe ziyaretlerinde gerçekleştiriliyor.