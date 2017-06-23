Tutuklu FETÖ'cülerin yakınları umutlarını kilitlere bağladı
Tutuklu FETÖ’cülerin yakınları duruşma salonuna üzerinde isimlerin yazılı olduğu kilitlerle geldi.23 Haziran 2017 Cuma 11:22
Bursa'da FETÖ/PDY davalarını izlemek için adliyeye gelen tutuklu sanıkların yakınlarının çantalarından çıkan üzerinde anahtar bulunan küçük kilitlerin salona sokulmasına polis izin vermedi.
Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz?" sorusuna tutuklu sanıkların yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup yanımızdaki kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz” yanıtını verdi.
Polis, isimlerini üzerine yazdığı kilitleri duruşma sonrası sahiplerine iade ederken, Bursa adliyesinde yapılan FETÖ/PDY davalarının hiçbirinden tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi. Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı.
Bursa Adliyesi'nde aynı gün 2, 8, 9 ve 10'uncu ağır ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda hiçbir tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.
Daha fazla yorum göster (1/10)
vatandaş57 dk önce Bunlar manyak yav..Başhaşhaşi bunların hepsini manyak yapmış..La havle vela kuvvete illa billah..! Önce vatan1 sa önce Facebookta uzman çavuşlar suçsuzdur sayfası var fetöcüleri boğazdaki askeker kılıklı teröristleri aklamaya çalışan bu sayfa ve takipçileri yetkililer tarafından incelemeye alınmalıhenüz ortaya çıkarılmamış fetöcüler bunların içinde asker de var bulunacaktır buna inanıyorum Rabia Zafer 1 sa önce Anlaşılan İşe, Yaramamış. erol1 sa önce noldu asrın mehdisi mübarek fettoş un duaları kafi gelmedimi . yapmayın Allah rızası için batıldasınız iyice gömülmeyin Ahmet1 sa önce Oraya kilit götürüp açacagınıza beyninizdeki kilidi açın.Hala gerizekalı embesil kendini allemei cihan zanneden beyinsiz fetönün peşinden mi gidiyosunuz yoksa Ali1 sa önce Bu kilitler çok küçük. Kurtarmaz; biraz daha büyük olmalıydı. cemaleddin2 sa önce Guya birilerinin agzinimi kilitliyorlar. Hukuk taahukkuk etmesi diye. Kendileri shimdi Devleti ele gecirmish olsalardine yapacaklardi. Bunlara bu sorular sorulmalidir. Hedefleri ve kendilerinden olmayanlara hangi zülmleri ve ishkenceleri uygulayacalardi. SSK emeklisi2 sa önce Asla cahillik yapmayacaksın önce düşünmeli insan Avini3 sa önce Bu hainleri Türkiye cumhuriyet'de her hangibir görev verilmemeli/ bunların küçüklerinden tutunbüyüklerine denk / iyi araştırın Abdülaziz3 sa önce Fetö açığa çıkmadan önce , yandaşı olmayanları iftira atıp işlerinden çıkararak yerlerine kendi elemanlarını yerleştirdi . Ozaman mazluma sahip çıkmadınızda !şimdi zarar size dokununca aklınız başınıza mı geldi ? . HAŞA yarın fetöbenzeri zalimler çıkarınıza iş yapsa yine alkışlayacaksınız . Yazıklar olsun sizin gibilere . Hakkımıda helal etmiyorum .