Tutuklu FETÖ'cülerin yakınları umutlarını kilitlere bağladı

Bursa'da FETÖ/PDY davalarını izlemek için adliyeye gelen tutuklu sanıkların yakınlarının çantalarından çıkan üzerinde anahtar bulunan küçük kilitlerin salona sokulmasına polis izin vermedi.

Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz?" sorusuna tutuklu sanıkların yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup yanımızdaki kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz” yanıtını verdi.

Polis, isimlerini üzerine yazdığı kilitleri duruşma sonrası sahiplerine iade ederken, Bursa adliyesinde yapılan FETÖ/PDY davalarının hiçbirinden tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.



15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi. Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı.

Bursa Adliyesi'nde aynı gün 2, 8, 9 ve 10'uncu ağır ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda hiçbir tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.