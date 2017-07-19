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FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine üzerilerinde "Hero" yazılı tişörtle katılıp, provokasyon girişiminde bulunmayı planladıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:17
FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe üzerilerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle katılarak, provokasyonda bulunmayı planladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Eskişehir Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe üzerilerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle girmek isteyen şüphelilerin G.A. (19) ve M.B'yi (24), alana yakın bir bölgede düzenlenen operasyonla yakaladığı öğrenildi.

Etkinliği provoke etmek isteyen 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:17
  1. Hero (Kahraman)
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Eskişehir
  4. provokasyon
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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