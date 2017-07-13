'FETÖ'cülerin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da düzenlenen 15 Temmuz panelinde, "Fanatik hareketlerin dünyanın her yerinde olduğunu söyleyebilirsiniz ancak FETÖ üyelerinin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: 1 Yıl Sonra" başlıklı panele video konferans yoluyla bağlandı.

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) yapılan kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletini şoka uğrattığını ancak dirayet ve ferasetiyle milletin bu girişimi boşa çıkardığını anlattı.