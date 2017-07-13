Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'FETÖ'cülerin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok'

ABD'de düzenlenen 15 Temmuz paneline video konferans yoluyla bağlanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:FETÖ üyelerinin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:09
'FETÖ'cülerin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da düzenlenen 15 Temmuz panelinde, "Fanatik hareketlerin dünyanın her yerinde olduğunu söyleyebilirsiniz ancak FETÖ üyelerinin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: 1 Yıl Sonra" başlıklı panele video konferans yoluyla bağlandı.

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) yapılan kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletini şoka uğrattığını ancak dirayet ve ferasetiyle milletin bu girişimi boşa çıkardığını anlattı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:09
  1. FETÖ üyeleri
  2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  3. FETÖ üyelerinin kör sadakati
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak
    1. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    2. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    3. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
    4. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
    5. 154 idari yargı mensubunun yeri değişti
    6. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
    7. Mudanya’da şehitlik ziyareti
    8. Şehit annesinin gözyaşları
    9. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
    10. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
    11. Aile ve Sosyal Politikalar..
    12. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
    13. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
    14. Çorlu’daki sivil toplum kuruluşları 15..
    15. Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı
    16. Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak
    17. Van’da yağmur yağışı
    18. Trakya, sağlık turizminde emin..
    19. Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü..
    20. MTTB 15 Temmuz’da yine meydanlarda..
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!