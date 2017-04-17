% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

FETÖ’cülerin kaldığı cezaevindeki sandıktan çıkan sonuç belli oldu!

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerindekitutukluların anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullandığısandıklardan 5 bin 710 "hayır", bin 127 "evet" oyu çıktı.

FETÖ’cülerin kaldığı cezaevindeki sandıktan çıkan sonuç belli oldu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:53

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan cezaevi yerleşkesinde bulunan F1, F2, L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu F1 ve F2 Nolu cezaevlerinde çoğunlukta "hayır" oyu çıktı. F1 Nolu Cezaevinde 434 "hayır", 25 "evet" oyu verildi. Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevinde ise 413 "hayır", 18 "evet" oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi.

Beş cezaevinde oy veren toplam 6 bin 930 tutukludan 5 bin 710'u "hayır", bin 127'si ise "evet"ten yana tercih yaptı. Oylardan 93'ü ise geçersiz sayıldı.

 
EtiketlerSincan Cezaevi
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hülya

onlar Fransız vatandaşı mı?Suriyeliler bile oy kullandı

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Levent 15

Ne zamandan beri ABD-NATO ASKERLERITürkiye 'deki seçimlerde oy kullanır oldu???

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sahravan

yağlı urgan yakında gündeme gelecek... ona da hayır diyecekler... ama nafile

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