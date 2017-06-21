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FETÖ’cülerin ‘annesi’ açıkladı! Bir numaralı terörist o’dur!

FETÖ/PDY örgütü içinde kadın kollarında aktif olarak görev yapan ve FETÖ mensuplarının "Melek Anne" olarak tanımladığı Melek İpek, "Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir" ifadelerini kullandı

21 Haziran 2017 Çarşamba 07:22
FETÖ’cülerin ‘annesi’ açıkladı! Bir numaralı terörist o’dur!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan Melek İpek "Son zamanlarda yaşanan olaylarla Fetullah Gülen örgütünü anlamaya çalıştım. Bu yapının dini bir kimlik adı altında terör faaliyetleri yürütmesi kabul edilemez bir durumdur. Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi. Melek İpek hakkında FETÖ üyeliğinden hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 07:22
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  6. Sabah
  7. Ankara
  8. Melek İpek
  • HendekHendek4 sa önce
    Büyük ihtimal yaptığı bir numaradır lakin kalpleri bilen tek bir Allah vardır.. Tıpkı Ebu Süfyan (ra) gibi
  • hasan alihasan ali5 sa önce
    noldu melek ANNE fetoş mu değişti yoks senmi . hain seni hamuduyla götürürken devleti soyup soğana çeviriken böyle demiyodun .haabu arada bülent elini öpmeye gelmiyomu . odamı vefasız çıktı
  • ArifArif5 sa önce
    Önce bebesinin yediği hatalardan dolayı evlatlıktan reddetsin, kara para aklayan devletten vergi kaçırıp hırsızlık yapan servetini fetonun emrine veren hayırsız bebesini de kınasın.
  • avataravatar6 sa önce
    ne kadar samimi acaba. böyle söyleyip kimse olmadığında o ite terörist dediği için ağlamışmıdır. inşallah ağlamamıştır inşallah gerçekleri görmüştür.
  • MuhtasarMuhtasar6 sa önce
    He he! Bizde yedik.
  • TURGUTTURGUT7 sa önce
    yürü be sahtekar, salyalı sümüklü fettoşun iki yüzlü şeytanları... helak oldunuz... biteceksiniz.. salyalı sümüklü fettoş da eninde sonunda cezasını çekecek.. amerikalı papazla takas edilecek... al papazı ve papazı...
  • isuzgenisuzgen7 sa önce
    kadın ilkm oğluna söyle gerlsin açıklasın itirafçı olsun
  • ErgulErgul7 sa önce
    İnanabilirmisiniz
  • hamidohamido7 sa önce
    2Tanmillet vekili den fazla maaş alırkenfetö denen ofitnenin memleketi karıştırırkenO zaman sen körmüidin sağırmı idiñnerede idiñ???
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