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‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…

A Haber Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak şok bir iddia gündeme getirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:13
Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 09:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Agül ve TAYFASI YAZIKLAR OLSUN. TERÖRİST e Demokrasi derseniz olacağı buydu. İDAM İDAM İDAM
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