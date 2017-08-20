FETÖ’cüleri 'malum kurum' korkusu sardı

İhanet şebekesi FETÖ’nün avukat yapılanmasını organize eden yöneticilerinin ByLock mesajları ortaya çıktı. Yazışmalara göre, FETÖ’cülerin ‘malum kurum’ diye bahsettiği MİT tarafından mesajlaşma programlarını deşifre etmek için başlatılan çalışmalar, örgüt içinde paniğe neden oldu. Mesajlarda ‘dikkatli olun’ uyarısıyla beraber örgüt üyelerine alınacak önlemler sıralandı. FETÖ’nün avukatlar imamı Nurullah Albayrak’ın operasyonlara karşı verdiği taktikler de yazışmalara yansıdı.

Örgütün 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra gözaltına alınan üyeleri için seferber ettiği avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma dosyalarına giren yazışmalar da MİT’in titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Yapılanmanın imamlarından, örgüte bağlı Hukuk ve Hayat Derneği üyesi sanık avukat Hasan Hüseyin Tanrıverdi’nin FETÖ’nün sanal ini ByLock’ta 94 chat, 706 mail, 13 çağrı işlemi tespit edildi. Tanrıverdi 17 Aralık 2015 saat 20.41’de yazdığı mesajda örgüt üyelerini MİT’in başlattığı çalışmaya karşı uyardı. ‘Malum kurum’ diye bahsedilen MİT’in örgütün mesajlaşma ağını deşifre edeceği belirtilen sözkonusu mesaj şöyle: “Önemine binaen bir kez daha... gurkan yazdı? Bugün itibari malum kurum data hatlarının araştırılmasına başladı. İlk aşamada hem data hattı kullanıp hem de Kakao Talk, Coverme kullananlar belirlenecek. Türkiye deki bütün data hatları ve cihazların IMEI numaraları ortaya dökülecek.”

Mesajın devamında ise ‘Dikkat edilmesi gerekenler’ başlığı altında örgüt üyelerine verilen taktikler dikkat çekti. Deşifre olmamak için IP adreslerinin VPN ile gizlenmesi gerektiği özellikle vurgulayan Tanrıverdi’nin ByLock’tan verdiği taktikler şöyle: “Data hatları tablet veya telefona takılmamalı. Sabit bir yerde durmak kaydı ile ikinci bir yerde bazı verdirmeden ve Wi-Fi modern ile kullanılabilir. Mümkün mertebe cafe restoran vb. Yerlere ait Wi-Fi leri uzaktan bağlanılarak kullanılabilir. VPN siz kesinlikle kullanılmamalı.”

‘ABİ KAÇ OKULA GELDİLER’

Avukat yapılanmasının Ankara imamlarından elebaşı Fetullah Gülen’in de avukatlığını yapan sanıklardan Nurullah Albayrak’ın da ByLock’ta 769 chat, 140 mail, 256 çağrı işlemi belirlendi. Kayıtlardan birinde polisin örgüte yaptığı operasyona karşı alınacak önlemler konuşulurken ‘Abi kaç okula geldiler’ uyarısı dikkat çekti.

“-gelicek onda problem yok abi,

-iyi o zaman.

-Hem zulmu görmüş hem de anlatmış olur,

-tmm abi,

-biz kendi ekibimize nasıl davranılması gerektiğini anlatalım,

-tamm ins,

-busenin orayı yıkıyorlar su an,

-abi haber geldi gelmeler başlıyor,

-serhat ve nurettin topcuya baskın,

-evet birkaç yere daha var,

-maliye meb belediye tarım çevre sağlık ekibi,

-polis yok diyorlar,

-iyi,

-tutuyorlar,

-Ulusoyda,

- tutsunlat abi,

- Tutsun ve gitsinler mi yoksa işlerini yaptırmak mı lazım ani,

- biz görevi yaptırmıyor değiliz. Görev için geldiğinize dair resmi yazıyı verin diyoruz,

- O zaman tutanak tutup ayrılacaklarmış ulusoydan,

- tutup gitmek mi istiyorlar,

- biz de ayrı bir tutanak tutalım. Biz görevlendirme yazısı isyedik vermediler. Diye,

- okul idarecisi. Bize görevlendirme yazın ızı verin buyrun denetim yapın desin,

- Şaban bey polis çağırmış arkadaşlar dengeleyemiyor,

- tmm abi,

- Onlar da çalışmak istemiyrlar ve ayrılmak istiyorlarmış,

- abi arkadaş ietibat kuruyor,

- ayrılmışlar,

- iyi olmuş abi. Sorun olmaz,

-tamama abi,

-abi kaç okula geldiler,

-abi sa,

- iyisiniz insallah”

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