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FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon

Adana ve Ankara’da FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik 46 adrese düzenlenen operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:04
FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Ankara ve Adana’da FETÖ/PDY ile bağlantılı 45 polis, komiser ve kamu görevlisinin "Bylock" kullandığı belirlendi. Polis bu kişilerden 40’ının kullandığı Bylock’un içeriğini de çözdü. Polis yaptığı bu tespitlerden sonra şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana’da 45, Ankara’da ise 1 adrese eş zamanlı özel harekat polisleriyle birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer zanlıların da yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:04
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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