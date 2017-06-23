FETÖ'cülere asıl darbe şimdi vuruldu! Önü kapatıldı

Bakanlar Kurulu tarafından 691 sayılı 14 maddelik yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Yayınlanan yeni KHK'da, iş davaları için getirilen "Arabuluculuk" kuralı da düzenlendi.

Daha önceki KHK'lar ile işlerinden atılan teröristlerin ve FETÖ'cülerin arabuluculuktan faydalanarak işe dönmelerinin önünü kapatmak için mevcut kanunlara ek maddeler eklendi.

KHK TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER

14 maddelik KHK'nın 9 ve 10'uncu maddelerinde şu düzenlemeler yapıldı:

MADDE 9 – 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

"d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,"

MADDE 10 – 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak."