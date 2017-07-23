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Hain FETÖ'cülerden yeni taktik! Kapı kapı dolaşıyorlar

Almanya’da FETÖ bağlantılı bir derneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ifadelerin yer aldığı Almanca bildiri dağıttığı belirtildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 08:23
Hain FETÖ'cülerden yeni taktik! Kapı kapı dolaşıyorlar

Almanya'da faaliyet yürüten "Stiftung Dialog und Bildung" adlı FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen bir dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı, nefret dolu bir bildiri hazırladı.

"KONTROLLÜ DARBE"

Sol portalın haberine göre, posta kutularına atılan broşürün başlığı "15/16 Temmuz 2016 Kontrollü Darbesi Sonrasında Erdoğan Türkiyesi."

Almanca hazırlanan broşürde, Alman tarihçi Michael Wollfsohn'un 15 Temmuz girişimini Nazi Almanyası’yla kıyasladığı “Erdoğan, klasik iktidarı ele geçirme şablonunu takip ediyor” ifadeleri de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU DA UZUN SÜRE "KONTROLLÜ DARBE" DEDİ, SONRA VAZGEÇTİ

"Kontrollü darbe" söylemini "tiyatro" şeklinde önce teröristbaşı Fetullah Gülen kullanmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu söylemi uzun süre dillendirdi. Ancak vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine bu söylemden vazgeçti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 08:23
  1. almanya
  2. broşür
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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