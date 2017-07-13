Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cüler yine kaçamadan enselendiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:10
FETÖ'cüler yine kaçamadan enselendiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Yakalananların haklarında arama kaydı bulunan, mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi.

Operasyonda teknenin kaptanı da gözaltına alındı.

Zanlılar, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 21:10
  1. Fethiye
  2. FETÖ
  3. Muğla
  4. operasyon
  5. Sahil Güvenlik
  6. Yunan adaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Rusya ile anlaştı! İşte S-400 füzelerinin özellikleri
    1. Türkiye ile Rusya ile anlaştı! İşte..
    2. "Suikaste göreve gider gibi değil,..
    3. Şanlıurfa'da deprem
    4. Trump fena rezil oldu! G20'de 20 ülke..
    5. Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu!
    6. Rusya ile anlaşma tamam! S-400..
    7. Almanya'dan şiddet uygulayan polislere..
    8. Gidici mi? Kılıçdaroğlu'nun..
    9. Tutuklanınca kaçmaya kalktı
    10. FETÖ'cüler yine kaçamadan enselendiler
    11. 25 gün boşa mı yürüdü? Kılıçdaroğlu..
    12. Bir cani anne skandalı da Fransa'dan
    13. 300'den fazla işçi hastaneye kaldırıldı!
    14. TFF'den şike açıklaması: İncelemeye..
    15. 15 Temmuz'un en genç gazisi..
    16. 346 işçi hastaneye kaldırıldı
    17. Macron şaşırttı: AB sığınmacılara..
    18. Popülür müzik ile kitleler yönetiliyor
    19. Başbakan May Kraliçe Elizabeth'in..
    20. İlginç alışkanlığı başına bela oldu!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''