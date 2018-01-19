FETÖ’cüler yine çuvalladı

Başta FETÖ’cü alçaklar ve PKK’lı hainler olmak üzere terör suçlarından tutuklu bulunanların tek tip kıyafet giymesinin yoluna açan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Türkiye’yi ağır tazminat talepleriyle karşı karşıya bırakacağını savunan yalancıların mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2010 yılında Romanya’da görülen Jiga V. davasında verdiği hak ihlali kararını diline dolayan FETÖ’cü hainlerin ülkemiz aleyhinde giriştiği karalama kampanyası ellerinde patladı. AİHM’in verdiği kararın tek tip kıyafet uygulamasına yönelik bir hüküm içermediği sadece tutuklular arasındaki çifte standardı baz alarak Romanya’yı tazminat cezasına çarptırdığı öğrenildi. AİHM, Romanya’da tutuklulara yönelik bir kıyafet zorunluluğunu içeren kanun maddesi olmadığı halde, tutuklunun kıyafetine müdahale edilmesini hak ihlali sayıyor.

İÇ HUKUK MESELESİ OLARAK GÖRÜYOR

AİHM’in verdiği kararda baz alınan tek kriterin sağlık koşulları olduğu görülüyor. Tutuklu ve yükümlülere giydirilecek kıyafetin insan sağlığına zarar vermediği sürece herhangi bir yasal yükümlülüğün olmayacağı aleni bir şekilde belirtiliyor. AİHM sadece ve sadece insan sağlığını tehlikeye atacak kıyafetleri hak ihlali olarak sayıyor. AİHM’nin Romanya’da verdiği karar incelendiğinde hükümlü ve tutuklu kıyafetlerini o ülkenin kendi iç hukuk konusu olarak değerlendirdiği görülüyor.