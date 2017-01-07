FETÖ'cüler vatandaşlıktan çıkarılıyor!

15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesi ya da sonrasında yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye basıldı. Düzenlemeyle, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve dönemin savcıları Celal Kara ile Zekariya Öz'ün de bulunduğu 39 kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.

FETÖ'cüler vatandaşlıktan çıkarılıyor!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:29
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışındaki FETÖ mensuplarına ait önemli bir karar alınmıştı. Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin, Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ekim ayında FETÖ ile mücadelede yeni adımlar atılacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Devam eden süreçte yapılan düzenlemeyle firari FETÖ'cülere zaman tanındı. Zaman dolana kadar ülkeye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarma işlemi yapılacak. 17 Aralık 2013'te FETÖ tarafından gerçekleştirilen kumpasın başarısız olmasının ardından, örgütün savcıları ve gazetecileri tek tek firar etmeye başlamıştı. 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'cüler kaybettiklerini anlayınca kaçmıştı.

İşte yurt dışına kaçan FETÖ'cüler:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, eski savcılar Muammer Akkaş, Celal Kara, Zekeriya Öz, eski İstanbul Başsavcıvekili Fikret Seçen, Akın İpek, Ali Özdoğan, Serhat Demir, Enes Çiğci, Önder Aytaç, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Hakan Aslan, Ali Çelik, Osman Hilmi, Rıdvan Akovalı, Murat Karabulut, Ahmet Can, Süleyman Uysal, Nadir Ürkmeztürk, Ahmet Şahinalp, Abdülletif Tapkan, Mehmet Hanefi Sözen, Bekir Baz, Cansun Sarıyıldız, Sıtkı Baş, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kara, Oğuz Mumcu, Cemil Koca, Barbaros Kocakurt, Sadık Kesmeci, İrfan Yılmaz, İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil ve Naci Tosun.

 
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