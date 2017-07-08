FETÖ'cüler üç maymunu oynamaya devam ediyor: Duymadım, görmedim, bilmiyorum!

Silivri'de görülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaları takip eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, "Duruşmalarda darbeci sanıklar değme tiyatroculara taş çıkartacak şekilde rol yapıyor, kendilerine verilen rolleri oynuyorlar. Tanık ifadelerine, kamera görüntülerine rağmen sanıkların eylemlerini inkar etmesi bizlerin, milli iradeye sahip çıkan herkesin aklıyla dalga geçmektir" dedi.

Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda dün görülen darbe girişimine ilişkin davaları takip eden Benli, sanıkların tavırlarını ve duruşmadaki izlenimlerini değerlendirdi.

Deniz Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 112 sanığın yargılandığını davanın bu haftaki duruşmalarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte izlediklerini belirten Benli, 10 Temmuz Pazartesi görülmeye devam edilecek duruşmaların tüm vatandaşlar tarafından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi devam etmek üzere duruşma sona erdi. Suç üstü yakalansa da herşeyi inkar edip zerre pişmanlık duymayan sanıkları dinlemek ibretlik pic.twitter.com/5AP0IhrCUa — Av. Fatma BENLİ (@AvFatmaBenli) 7 Temmuz 2017

Vatandaşları darbe davalarına sahip çıkmaya davet eden Benli, bugüne kadar yürüyen davaların duruşmalarını izleyen, davalarına sahip çıkan vatandaşlara da teşekkür etti.

"Herkesin aklıyla dalga geçmektir"

Benli, darbeci asker sanıkların duruşmalardaki tutumlarını eleştirerek, "Duruşmalarda darbeci sanıklar değme tiyatroculara taş çıkartacak şekilde rol yapıyor, kendilerine verilen rolleri oynuyorlar. İzlediğimiz Deniz Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davanın duruşmasında güya darbeci askerler Tuğamiral Tayyar Ertem'i kaçırmak için değil de korumak için onun evine gitmiş, emir erinin kafasına silahı onu korumak için dayamışlar. Tanık ifadelerine, kamera görüntülerine rağmen sanıkların eylemlerini inkar etmesi bizlerin, milli iradeye sahip çıkan herkesin aklıyla dalga geçmektir." dedi.

Darbeci bir subayın "Beni niye yargılıyorsunuz, suçsuzum. Darbeden haberim yoktu, o gece telefonuma, internete hiç bakmadım. Sadece saçma şeyler oluyor, silahlı insanlar oradan oraya koşturuyor diye düşündüm." şeklinde savunma yaptığını anımsatan Benli, darbe faaliyetine katıldığı tanık ifadeleri ve kamera görüntüleriyle sabit olan bu subayın duruşmalarda kendinden emin, pişman olmayan ve karşısındakileri aptal yerine koyan tavrının ise ibretlik bir durum olduğunu söyledi.

'Benim vicdanım rahat' diyebiliyor

Ankara'da, İstanbul'da ve çeşitli şehirlerdeki darbe girişimine ilişkin davalarda, FETÖ'cü askerlerin duruşmalardaki genel ruh hallerinin; yaşadıkları olayları hafife alma, pişman olmama ve karşısındakiyle alay eder üslup kullanma şeklinde olduğunu belirten Benli, "İnsan hiç olmazsa zerre pişmanlık duymalarını bekliyor ama onlar 'benim vicdanım rahat' diyebiliyor. En ağır husus da şehit yakınlarının, gazilerimizin önünde 'vicdanım rahat' demeleri, zerre pişmanlık duymamaları." dedi.

Fatma Benli, sanıklar ve yaptıkları eylemler farklı olsa da ilginç bir şekilde birçok sanığın ifadelerinin ortak olduğuna, bunun da tek bir merkezden yönlendirildiklerini açığa çıkardığına dikkati çekerek, "İfadeler ve inkar etmek için söyledikleri yalanlar akla zarar. İnsan hiç olmazsa zerre pişmanlık duysalar, azıcık insanlık belirtisi göstersinler diye bekliyor ama nafile." ifadesini kullandı.

Benli, "Suçüstü yakalansa da her şeyi inkar ederek, zerre pişmanlık duymayan sanıkları dinlemek ibretlik." diyerek, şehitlerin ve gazilerin davasına sahip çıkarak, Pazartesi günü devam edecek duruşmaları takip edeceklerini sözlerine ekledi.