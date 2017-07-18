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FETÖ'cüler tatil cennetinde yakalandı!

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

18 Temmuz 2017 Salı 21:43
FETÖ'cüler tatil cennetinde yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere tatilcilerin uğrak yeri olan Gökçeada, il merkezi ve şehir dışındaki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 21:43
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