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FETÖ’cüler pille bile haberleşiyor

Selam Tevhid dosyasında dinleme yapanlardan eski polis Ali Fuat Altuntaş itirafçı oldu. Koğuşlar arasında kalem pillere not kâğıtları sarmak suretiyle iletişim

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:50
FETÖ’cüler pille bile haberleşiyor

İSTANBULAltuntaş ifadesinde, halen koğuşlar arasında kalem pillere not kâğıtları sarmak suretiyle iletişim kurulduğunu söyledi.

Selam Tevhid’de kumpas davasının sanıklarından eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpas dosyası olduğu anlaşılan Selam Tevhid’de yaptığı dinleme işlemlerinden, örgüt bağlantısına, "Fuat Avni"den, cezaevindeki örgüt mensuplarının "kalem pillere not kâğıtları sarmak suretiyle" iletişim kurduklarına dair beyanlarda bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Selam Tevhid’de kumpas davasında, "casusluk, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak kişiler verileri kaydetmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, örgüte üye olmak" suçlarından tutuklu yargılanan eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Bu kapsamda, mahkeme heyetince ifadesi alınan Altuntaş, örgütle ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu belirterek, örgütün 2010 yıllarında birkaç kez toplantılarına gittiğini, kendisiyle birlikte olan meslektaşlarının bu toplantılara katıldığını belirterek, söz konusu toplantıya katılan, toplantıyı yapan ve kendileriyle ilgilenen kişilerin isimlerini verdi.

Sivil kişilerin sürekli biçimde okul civarında bulunarak öğrencileri taciz ettiklerini anlatan Altuntaş, okuldan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde dinleme görevini ifa eden polis olarak göreve başladığını söyledi.

Dinleme bürosunda çalışırken örgüte mensup aynı büroda görevli bir meslektaşı ile bir sivilin kendisiyle özellikle ilgilendiklerini ifade eden Altuntaş, bu kişiyle dışarıda bir yerde buluştuklarını, buluşmada kendisinden örgütün toplantılarına katılmasını, himmette bulunmasını talep ettiğini ancak bunları reddettiğini öne sürdü.

Altuntaş, söz konusu talepleri reddettiğinde ilişkin bir meslektaşıyla birlikte 22 Temmuz 2014 yılında yapılan "Selam Tevhid’de kumpas" soruşturmasında gözaltına alındıkları sırada, meslektaşının kendisine “Bak sen gelip gitmedin, seni gözaltına aldılar” dediğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:50
  1. Ali Fuat Altuntaş
  2. Selam Tevhid
  3. Selam Tevhid kumpası
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