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FETÖ'cüler Sırbistan'da Cuma hutbesini provoke etti!

Sırbistan İslam Birliği Reis-ul Uleması Nasufoviç, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini, geçtiğimiz senenin en ağır hadisesi olarak tanımladı. FETÖ'cüler rahatsız oldu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30

Sırbistan İslam Birliği Reis-ul Uleması Sead Nasufoviç, okuduğu hutbede, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini, geçtiğimiz senenin en ağır hadisesi olarak tanımladı.

Nasufoviç'in FETÖ'cü teröristlerin hain girişiminin Türk halkının direnişi sayesinde başarısız olduğunu ifade etmesi, camide cuma namazı kılmaya gelen bazı FETÖ'cülerin tepkisine neden oldu.

HEPSİNİ DIŞARI ATTI

Reis-ul Ulema Nasufoviç, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi aleyhindeki hutbesini okumaya devam ederken, camide bulunan 15-20 kişilik bir grup, ayağa kalkarak, "Camide siyaset yapıyorsun", "kafirsin" gibi ifadelerle sözlü tacizde bulundu.

Bunun üzerine cemaat Nasufoviç'in siyaset yapmadığını, sadece gerçekleri söylediğini ifade ederek, protestocuları dışarı attı.

'FETÖ'CÜLER RAHATSIZ OLDU'

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine konuşan Reis-ul Ulema Nasufoviç, "15 Temmuz şehitleri için bir anma programı tertipleyeceğimizi daha evvelden duyurmuştuk. Burada bulunan FETÖ mensupları, bizim Türkiye'yi olan sevgimizi yansıtan aktivitelerden rahatsızlıklarını daha önceden de belli etmişlerdi. Hutbe sırasında sözlü saldırıda bulunarak bana lanet okudular ve küfrettiler. Çok şükür herhangi bir arbede yaşanmadı. Söz konusu kişilerin kimlik tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30
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