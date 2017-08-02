FETÖ'cülermürted ilan edilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, başta örgütün elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere FETÖ'cülerin din alimleri tarafından 'Mürted' ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Külünk, FETÖ tehdidinin halen devam ettiğini, bu meselenin sadece paralel devlet yapılanması kavramıyla ifade edilemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin emperyalist bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Küresel güçlerin 'teslim olmuş ve içeriksizleştirilmiş' bir Türkiye istediğine dikkat çeken Külünk, FETÖ'nün İslam dışı olduğunun da açık hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Külünk, şöyle konuştu: Sahtekar, yalancı ve ikiyüzlü gibi hafifleştirici tabirler bizim geleceğimizi kurtarmaz. Geleceğimiz tehdit ve tehlike altındadır. Buna yönelik devlet terörle mücadele ederken, diğer yandan Türkiye'deki din alimleri, toplumda fikrine ve kararlarına hürmet edilen, İslam'a dair bilgisi muhkem olan alimleri bir araya gelerek bu İslam dışı yapıyı mürtet olarak ilan etmeli. Çünkü bu örgüt Allah ile kandırdı. Allah ismi ile şirk koştu. Kur'an diyerek Kur'an'ın kavramları ile oynadı. Şimdi, bu toplum namaz kılmayabilir, hatta oruç da tutmayabilir. Ama bir şeyde ödünsüzdür. Siz meyhanedeki adamın imanını sorgulamaya kalktığınızda, kalkar sizin yakanıza yapışır. Dini alimler derken, Alevi önderlerini de sayıyoruz. Çünkü bu hareket Aleviliği de tasfiye etmeye yöneliktir. Bu nedenle bu yapının İslam dışı olarak ilan edilmesi lazımdır. Önümüzdeki haftadan itibaren 100 civarındaki din alime mektup gönderip, çağrı yapacağım. Tarihi bir sorumlulukları olduğunu ifade edeceğim. Çok önemli bir rol üstlenmeleri lazım. Tüm toplum bir araya gelip bu yapının fikri yapısına karşı konuşmaları lazım. Bu sadece dindarları değil, herkesi ilgilendiriyor.

CENAZE NAMAZI KILINMIYOR?

Mürtet kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde: "Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kimse" olarak ifade ediliyor. Mürtet ilan edilen bir kişi öldüğünde cenazesi yıkanmıyor ve kefenlenmiyor. Ayrıca cenaze namazı kılınmadığı gibi Müslüman mezarlığına da gömülmüyor.







