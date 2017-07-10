FETÖ'cüler mahkemeye sırıta sırıta girdi
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında, aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın da bulunduğu 30 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
Çeşitli illerdeki cezaevlerinde bulunan sanıklar, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma için Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eski Genel Sekreteri İbrahim Kuzu, kapatılan Aktif Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Yıldıray Uysal ile emniyet mensupları ve sendikacıların bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılması ardından sanıklar tek tek savunmalarını yapacak.
2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak'ın, darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti.
'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütünü yönetme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından yargılanan sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.
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Menmet Tanriverdi44 dk önce Arka arkaya dizecen,tek bir mermide gömeceksin. Erzincanlı KÜRT45 dk önce Yeteeeeer artık mahmumsa mahkum gibi kırmızı tulum giydirin Takım elbise sinek kaydı traş fönlü saclar Pişkin pişkin gülümsemeler bu ne rezillik Bunlar vatan hainibu kadar mudade etmeyin artık düzeltin bu uanlışı abdo49 dk önce oda biliyor sonunda beraat edeceğini. kardeşim idam cezası şart.bunlar resmen tc ile dalga geçiyor.her halde sömürgedevletiz. herhaldesi fazla oldu. Bingöllü zaza 1254 dk önce İdam olmadığından bu halleri idam olsa idi ağlıyarak girerlerdi o mahkemeye şehit lerimizin kemikleri sızlıyacak Allah bunları kahretsin tayfur yıldırım1 sa önce Allah belinizi kırsın ne diyim inşallah mahşerde sizden intikam almama Allah müsaade eder Adalet teyze1 sa önce Adamlar sucsuz.Bundan eminler. Insallah en yakin zamanda gercekler ortaya cikar. Suclu olan elbet cezasini ceksin.Ama olmayan da dilipak hocanin dedigi gibi zulme ugramasin. Adalet bize de lazim neticede. Zeynep Trabzonlu1 sa önce Sırıtarak gelmeleri gayet normal. Beyinleri öylesine yıkanmış ki. Bu Şerefsiz haşhaşi Hainler Fetö Babalarının onları Cennete götüreceğinden çok eminler. ALLAH Belalarını verecek haberleri bile yok zavallıların. Yunus1 sa önce Ilerde siritmayi dünyanınkac bucak olduğunu anlayacaklar hem dünyada hem ahirette en ağır cezayı alacaklar Memmet 1 sa önce Adamlar kendilerine hic bir sey olmayacağını anladı yakında aklanırlar ergenekoncuar gibi olan garibana olur sahravan1 sa önce talimat "giderken gülerken gidin" yönünde. Büzü...n farklı olduğundan eminim.