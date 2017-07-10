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FETÖ'cüler mahkemeye sırıta sırıta girdi

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında, aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın da bulunduğu 30 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
FETÖ'cüler mahkemeye sırıta sırıta girdi

Çeşitli illerdeki cezaevlerinde bulunan sanıklar, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma için Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak,  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eski Genel Sekreteri İbrahim Kuzu, kapatılan Aktif Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Yıldıray Uysal ile emniyet mensupları ve sendikacıların bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılması ardından sanıklar tek tek savunmalarını yapacak.

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak'ın, darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti.

'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütünü yönetme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından yargılanan sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
  1. zonguldak
  2. FETÖ davası
  3. metin seyfi sazak
  4. son dakika
  5. son dakika haberleri
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi44 dk önce
    Arka arkaya dizecen,tek bir mermide gömeceksin.
  • Erzincanlı KÜRTErzincanlı KÜRT45 dk önce
    Yeteeeeer artık mahmumsa mahkum gibi kırmızı tulum giydirin Takım elbise sinek kaydı traş fönlü saclar Pişkin pişkin gülümsemeler bu ne rezillik Bunlar vatan hainibu kadar mudade etmeyin artık düzeltin bu uanlışı
  • abdoabdo49 dk önce
    oda biliyor sonunda beraat edeceğini. kardeşim idam cezası şart.bunlar resmen tc ile dalga geçiyor.her halde sömürgedevletiz. herhaldesi fazla oldu.
  • Bingöllü zaza 12Bingöllü zaza 1254 dk önce
    İdam olmadığından bu halleri idam olsa idi ağlıyarak girerlerdi o mahkemeye şehit lerimizin kemikleri sızlıyacak Allah bunları kahretsin
  • tayfur yıldırımtayfur yıldırım1 sa önce
    Allah belinizi kırsın ne diyim inşallah mahşerde sizden intikam almama Allah müsaade eder
  • Adalet teyzeAdalet teyze1 sa önce
    Adamlar sucsuz.Bundan eminler. Insallah en yakin zamanda gercekler ortaya cikar. Suclu olan elbet cezasini ceksin.Ama olmayan da dilipak hocanin dedigi gibi zulme ugramasin. Adalet bize de lazim neticede.
  • Zeynep TrabzonluZeynep Trabzonlu1 sa önce
    Sırıtarak gelmeleri gayet normal. Beyinleri öylesine yıkanmış ki. Bu Şerefsiz haşhaşi Hainler Fetö Babalarının onları Cennete götüreceğinden çok eminler. ALLAH Belalarını verecek haberleri bile yok zavallıların.
  • YunusYunus1 sa önce
    Ilerde siritmayi dünyanınkac bucak olduğunu anlayacaklar hem dünyada hem ahirette en ağır cezayı alacaklar
  • Memmet Memmet 1 sa önce
    Adamlar kendilerine hic bir sey olmayacağını anladı yakında aklanırlar ergenekoncuar gibi olan garibana olur
  • sahravansahravan1 sa önce
    talimat "giderken gülerken gidin" yönünde. Büzü...n farklı olduğundan eminim.
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