FETÖ'cüler mahkemeye sırıta sırıta girdi

Çeşitli illerdeki cezaevlerinde bulunan sanıklar, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma için Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eski Genel Sekreteri İbrahim Kuzu, kapatılan Aktif Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Yıldıray Uysal ile emniyet mensupları ve sendikacıların bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılması ardından sanıklar tek tek savunmalarını yapacak.

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak'ın, darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti.

'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütünü yönetme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından yargılanan sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.