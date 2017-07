FETÖ'cüler isim değiştirdi: Gönül Dostları!

"Birkaç gün önce bir ilimizde belediye başkanı, kendi çevresinde dönen bir olayı fark ederek çok yakınındakiler dahil pek çok çalışanını görevden uzaklaştırdı" diyen Fatih Altaylı şöyle devam etti:

"Bununla da yetinmedi, bu kişiler hakkında hem ilgili bakanlıklara, hem de savcılıklara suç duyurularında bulundu. Belediye başkanının bunu yapmasına neden olan belgelerin bir kısmına şans eseri vâkıf oldum. İnanılmaz… FETÖ'cüler ve 'gizli FETÖ'cüler' hâlâ son derece aktif, son derece organize. Hâlâ devletin pek çok kademesinde saklanmayı başarmış FETÖ unsurları var. Yargıdan idareye, medyaya kadar her yerde. Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları hâlâ aktif."

'BİR TÜRLÜ TEMİZLENEMİYORLAR'

Altaylı, "Devlet kurumları içinde gizlenen mensuplarından artık ‘Gönül dostları' diye bahsediyorlar" diyerek şunları kaleme aldı:

"Her kurumda, her kademede hâlâ ‘Gönül dostu' dedikleri organizasyon mensupları var. Devleti ahtapot gibi sardıkları için bir türlü temizlenemiyorlar. Temizliği yapmakla görevli kurumlarda bile tam bir temizlenme sağlanmış değil. Mücadelede atılacak adımları önceden haber alacak kaynakları hâlâ tam anlamıyla kurutulmuş değil. Ve gördüğüm kadarıyla, işin içinde seks, şantaj, para her şey mevcut. Başta zannedilenin aksine, işin içinde din, inanç falan yok. Başından sonuna kadar kokuşmuş, mafyalaşmış, her türlü pisliğe bulaşmış iğrenç bir yapı var."

'HER GEÇEN GÜN BU YAPININ LEHİNE OLUYOR'

"Bu yapıyla mücadele etmenin tek bir yolu olduğunu düşünüyorum" diyen Altaylı, önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Ya yepyeni bir bakanlık, geçmişte kamuda görev yapmış kimsenin içine alınmayacağı ve çok detaylı bir incelemeden sonra oluşturulacak yeni ve geniş bir kadro… Ya da doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bir yapı ve yine burada oluşturulacak yepyeni bir mücadele kadrosu. Aksi takdirde her geçen gün bu yapının lehine oluyor."