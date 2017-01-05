Fetöcüler hepsini toprağa gömmüş

Kırklareli'nde bir çiftliğe yönelik operasyonda, Kaynak Holding'e ait olduğu belirlenen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard disk, kamera kayıtları ve doküman ele geçirildi

Fetöcüler hepsini toprağa gömmüş
Eklenme: 05 Ocak 2017, 15:57
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Kırklareli'nde bir çiftliğe yönelik operasyonda, Kaynak Holding'e ait olduğu belirlenen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard disk, kamera kayıtları ve doküman ele geçirildi.

KAYNAK HOLDİNG'İN ARŞİVİNİ GÖMMÜŞLER

Soruşturmada, Kaynak Holding'in merkezinden getirilen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard diskler, kamera kayıtları ve dokümanların Kırklareli Asilbeyli köyü ile Kavaklı beldesi arasındaki Kaynak Holdinge bağlı Baran Tarım ve Hayvancılık çiftliğine gömüldüğü tespit edildi.

ÇİFTLİK ARAZİSİ KAZILDI

Çiftlik arazisindeki arama taramanın ardından başlatılan kazılarda, yanmış bir şekilde Fethullah Gülen'e ait kitaplar, çok miktarda bilgisayar hard disk parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ve dokümanlara el konularak incelenmek üzere Edirne Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

FETULLAH GÜLEN'İN 40 YIL ÖNCESİNE AİT VAAZ KASETİ BULUNDU

Kazılarda, FETÖ'ye ait çok önemli dijital evraklar ele geçirildiği belirtilirken, Fetullah Gülen'in 1977 yılında kayda alınmış bir vaaz kaseti de bulundu.

ÇİFTLİK YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan çiftliğin yöneticisi A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise aranıyor.

 
EtiketlerFETÖKırklareli'Kaynak Holding
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