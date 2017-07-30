FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla getirilecekler...

FETÖ'cü darbe girişiminin planlanıp yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlerle ilgili 486 sanıklı tarihi dava salı günü Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başlıyor. 29 Ağustos'a kadar sürecek duruşmaların ilk gününde sanıkların bir kısmı, Genelkurmay Çatı Davası'nda olduğu gibi, sıra halinde duruşma salonuna getirilecek.

'KORTEJİN' BAŞINDA KEMAL BATMAZ

Yapılan planlamaya göre "kortej"in başında, firari Adil Öksüz'den sonra örgütte en etkili isim olan darbeci Kemal Batmaz bulunacak. Sivil darbeciler daha sonra, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş gibi sivim imamlar sıralanacak.

ÖNCE SİVİLLER SONRA ASKERLER

Darbenin sivil imamlarından sonra askeri kanat sorumlusu eski Orgeneral Akın Öztürk yer alacak. Akın Öztürk'ü de Akıncı Üs Komutanları darbeciler Ahmet Özçetin ve Hakan Evrim ile diğer sanıklar izleyecek. Kortejde, Akın Öztürk'ün damadı 15 Temmuz gecesi milletin üzerine bombalar yağdıran uçakları koordine eden 143'üncü Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş da bulunacak. Böylelikle darbecilere, örgüt içindeki hiyerarşileri hatırlatılacak, kamuoyuna da darbenin siviller tarafından planlanıp askerler tarafından bu planın uygulandığı mesajı verilecek.

Duruşmayı, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de izleyecek. Davanın asıl katılımcıları ise Akıncı Üssü'nden kalkan uçakların yağdırdığı bombalarla yaşamını yitiren 77 şehidin yakınları olacak. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere devletin kurumlarının avukatları şikâyetçi olarak katılacak.

21'İ TUTUKSUZ 486 SANIK ...

Bir numaralı sanığı terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen olan davada 465'i tutuklu, 21'i tutuksuz 486 sanık hâkim karşısına çıkacak. Davada 15 Temmuz gecesi Ankara üzerinde ses hızını aşarak uçuş yapan darbeci pilotlar da yargılanacak. 29 Ağustos'ta sanıkların sorguları tamamlanamadığında, duruşma ertelenip sanıkların ilk ifadelerinin alınmasına ileriki tarihli duruşmalarda devam edilecek.

CEZAEVİNDE KIRMIZI ALARM...

Dava boyunca duruşma salonu ve cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Cezaevi ve çevresini koruyan hava savunma sistemi yeniden gözden geçirildi, alarm seviyesi de kırmızıya çıkarıldı.

Keskin nişancılar "Genelkurmay Davası"nda olduğu gibi cezaevi ve duruşma salonu çatısı ile çevreye konuşlandırılacak. Bomba arama köpekleri, asayiş köpekleri, "Shorland" ve "Ejder Yalçın" olarak bilinen zırhlı araçlarla TOMA'lar güvenlik için bulundurulacak. Ayrıca cezaevi ve duruşma çevresi "arı dron" ve "dron"larla gözetlenecek.

KOMANDO TABURU DA GELİYOR

Cezaevi ve çevresinde sabit bulunan veya yakından seyir halinde geçen araçlar seyyar plaka tanıma sistemleri ile taranacak. Güvenlik önlemleri kapsamında toplam bin 130 jandarma personeli görev yapacak. Bu birlik içinde 250 kişilik jandarma komando taburu da bulunuyor.