FETÖ'cüler cezaevinde her gece bakın ne yapıyormuş!

Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız, cezaevnden FETÖ'cülerle geçirdiği 66 günü Aydınlık'tan İsmet Özçelik anlattı.





Tutuklu kaldığı süre boyunca FETÖ'cülerin kendisini ajan sandığını söyleyen Yıldız, FETÖ'cülerin kendilerini "Allah bizi buraya bilerek gönderdi. Dışarıdaki günahlardan arınıyoruz. Tuttuğumuz her oruç, kıldığımız her namaz dışarıdakinin bin katı değerindedir. Kutlu gün yakında. Siz ibadetten noksan kalmayın. Sebepler dairesinde camianın mükafatı büyük" diyerek motive ettiklerini belirtti.

Yıldız ayrıca tutukluların her gece sabah saat 04.00-06.00 arasında 'beddua seansı' yaptığını ve bu seanslarda özellikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını söyledi.





