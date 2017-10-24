FETÖ'cüler bu telefon numarasını defalarca aramış
FETÖ’nün hakimleri, ABD ve İngiltere’deki ikiz telefonlardan talimat aldı, şike, Selam-Tevhid gibi kumpas soruşturmalarını başlattı.24 Ekim 2017 Salı 03:39
FETÖ, ABD ve İngiltere'de aynı telefon numaralarını aldı. Yargıdaki uzantılarına yolladı. İşte o yargıçlar, sadece kodları değiştirerek iki ülkedeki 'Abi'leriyle irtibat sağladı.
Şike hakimi Bülent Kınay defalarca ABD'deki +14793243178'e telefon açtı. Fatih Mehmet Uslu, Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in de İngiltere'deki +444793243178'i aradığı anlaşıldı.
Hain örgüt, Arkansas ve Londra'daki bu telefonlardan talimat yağdırdı. Birbiri ardına kumpas davaları açtırdı. Binlerce suçsuz insanı hapse attırıp hayatını kararttı.
+14793243178
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Şike hakimi Bülent Kınay, ABD'deki bu numarayı 19 kez aradı.
+444793243178
Selam-Tevhid kumpasının hakimi Fatih Mehmet Uslu, İngiltere'deki ikiz numarayı 8 kez aradı.
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Akinci1 sa önce feto ve fetocular demek haclilarin cocugu satilmis kopekler demektir.... Hasan2 sa önce Ozkan bey; yorumunuzda kullandığınız Yusufismi bir Peygamber ismidir. O iğrenç benzetmede o ismin kullanılması, toplumda yaygın bir hal almış durumda.. Sizce Allah'ın rızasına uygun mu bu kullanım? ihsan2 sa önce demekki darbede abd yanında İngiliz hainide var Şanlıtürk2 sa önce Sn.REİS söylediya KOPYALA KES YAPIŞTIR!!! ???ALLAH'ın lânedi ve bütün lanet edicilerin lâneti bu hainlerin ve işbirlikçi taraftarlarının üzerine olsun.Bunlar iblis karakterli insan şeytanları (6/112). hamido4 sa önce Bunlara hak ettikleri ceza verilmiyor. içeride besleniyor.Ve bunlardaerveya geç birşekilde dışarı çakarkaldıkları yerdenhainliklerine devam etmenin hesabınıyapıyorlar Ozkan4 sa önce Yusuf yusuf :)))))) Bekiroğlu 4 sa önce Bazı şerefz onun bunun çöcuklarıhala garıbanlar içeri atıldı diyo bunlara hala gariban diyen vatan haini şerfsizdir Serhat 5 sa önce Kendileri hata yaptık,yanılmışız deyip olayı kapatıyor. Ama olan gariplere ve masumlara oluyor. Ceza alan doğru dürüst büyükbaş fetöcü yok. Siyasi fetöcü hiç yok ne hikmetse..... Alparslan10717 sa önce Gariban mı,ellerinden gelse seni kuşbaşı yapar o senin gariban dediğin asalak hainler Emre Bayındır. Alparslan10718 sa önce Hayatları kopya,hırsız köpekler.....