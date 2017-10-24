FETÖ'cüler bu telefon numarasını defalarca aramış

FETÖ, ABD ve İngiltere'de aynı telefon numaralarını aldı. Yargıdaki uzantılarına yolladı. İşte o yargıçlar, sadece kodları değiştirerek iki ülkedeki 'Abi'leriyle irtibat sağladı.

Şike hakimi Bülent Kınay defalarca ABD'deki +14793243178'e telefon açtı. Fatih Mehmet Uslu, Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in de İngiltere'deki +444793243178'i aradığı anlaşıldı.

Hain örgüt, Arkansas ve Londra'daki bu telefonlardan talimat yağdırdı. Birbiri ardına kumpas davaları açtırdı. Binlerce suçsuz insanı hapse attırıp hayatını kararttı.

+14793243178

Yunanistan'a kaçarken yakalanan Şike hakimi Bülent Kınay, ABD'deki bu numarayı 19 kez aradı.

+444793243178

Selam-Tevhid kumpasının hakimi Fatih Mehmet Uslu, İngiltere'deki ikiz numarayı 8 kez aradı.

Takvim