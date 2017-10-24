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FETÖ'cüler bu telefon numarasını defalarca aramış

FETÖ’nün hakimleri, ABD ve İngiltere’deki ikiz telefonlardan talimat aldı, şike, Selam-Tevhid gibi kumpas soruşturmalarını başlattı.

24 Ekim 2017 Salı 03:39
FETÖ'cüler bu telefon numarasını defalarca aramış

FETÖ, ABD ve İngiltere'de aynı telefon numaralarını aldı. Yargıdaki uzantılarına yolladı. İşte o yargıçlar, sadece kodları değiştirerek iki ülkedeki 'Abi'leriyle irtibat sağladı.

Şike hakimi Bülent Kınay defalarca ABD'deki +14793243178'e telefon açtı. Fatih Mehmet Uslu, Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in de İngiltere'deki +444793243178'i aradığı anlaşıldı.

Hain örgüt, Arkansas ve Londra'daki bu telefonlardan talimat yağdırdı. Birbiri ardına kumpas davaları açtırdı. Binlerce suçsuz insanı hapse attırıp hayatını kararttı.

+14793243178

Yunanistan'a kaçarken yakalanan Şike hakimi Bülent Kınay, ABD'deki bu numarayı 19 kez aradı.

+444793243178

Selam-Tevhid kumpasının hakimi Fatih Mehmet Uslu, İngiltere'deki ikiz numarayı 8 kez aradı.

Takvim

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 03:39
  1. fetö
  2. selam tevhid
  3. fetö numara
  4. metin özçelik
  5. mustafa başer
  6. fatih mehmet uslu
  7. bülent kınay
  8. şike
  • AkinciAkinci1 sa önce
    feto ve fetocular demek haclilarin cocugu satilmis kopekler demektir....
  • HasanHasan2 sa önce
    Ozkan bey; yorumunuzda kullandığınız Yusufismi bir Peygamber ismidir. O iğrenç benzetmede o ismin kullanılması, toplumda yaygın bir hal almış durumda.. Sizce Allah'ın rızasına uygun mu bu kullanım?
  • ihsanihsan2 sa önce
    demekki darbede abd yanında İngiliz hainide var
  • ŞanlıtürkŞanlıtürk2 sa önce
    Sn.REİS söylediya KOPYALA KES YAPIŞTIR!!! ???ALLAH'ın lânedi ve bütün lanet edicilerin lâneti bu hainlerin ve işbirlikçi taraftarlarının üzerine olsun.Bunlar iblis karakterli insan şeytanları (6/112).
  • hamidohamido4 sa önce
    Bunlara hak ettikleri ceza verilmiyor. içeride besleniyor.Ve bunlardaerveya geç birşekilde dışarı çakarkaldıkları yerdenhainliklerine devam etmenin hesabınıyapıyorlar
  • OzkanOzkan4 sa önce
    Yusuf yusuf :))))))
  • Bekiroğlu Bekiroğlu 4 sa önce
    Bazı şerefz onun bunun çöcuklarıhala garıbanlar içeri atıldı diyo bunlara hala gariban diyen vatan haini şerfsizdir
  • Serhat Serhat 5 sa önce
    Kendileri hata yaptık,yanılmışız deyip olayı kapatıyor. Ama olan gariplere ve masumlara oluyor. Ceza alan doğru dürüst büyükbaş fetöcü yok. Siyasi fetöcü hiç yok ne hikmetse.....
  • Alparslan1071Alparslan10717 sa önce
    Gariban mı,ellerinden gelse seni kuşbaşı yapar o senin gariban dediğin asalak hainler Emre Bayındır.
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Hayatları kopya,hırsız köpekler.....
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