FETÖ`cüler borsada spekülasyon yaptı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Meclis 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimi'ni Araştırma Komisyonu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Üst düzey FETÖ yöneticilerinin çok yüksek maaşlarla Borsa İstanbul yönetiminde yer aldığını, bunların 15 Temmuz darbe girişiminden önce tasfiye edildiğini belirten Karadağ, "Buna kızdıkları için darbe gecesi en çok askerle Borsa İstanbul'u bastılar. Türksat'a yayınları kesmeye bile bu kadar darbeciyle gitmediler" dedi. Sabah'tan Eda Işık'ın Haberine göre Karadağ, komisyona 15 Temmuz darbe girişiminin borsa üzerindeki etkilerini içeren bir rapor da sundu. Raporda FETÖ'nün borsa kotundan çıkarılan şirketlerinin durumlarına ilişkin detaylı bilgiler de verildi. Karadağ, şu anda dolar üzerinden ekonomik darbenin devam ettiğini belirterek, "Teşebbüslerin olacağını düşünüyoruz ama bunda başarılı olacaklarını düşünmüyoruz. Bunda da ekonomik yapılanmamızın etkisi var" dedi.



FETÖ'cülerin Bank Asya hisseleri üzerinde spekülasyonlar yaptıklarını belirten Karadağ, "Abi takımı Bank Asya'da manipülasyon yapmış, millete 'hisseyi alın' dedikleri dönemde kendileri çıkmış. Hissede büyük düşüş yaşanmış. O yatırımcılar büyük zarar etmiş" dedi.



BORSADAN ÇIKAN ŞİRKETLER İNCELENDİ



Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, hazırladıkları raporda FETÖ'nün borsadan çıkan şirketlerinin son işlem günündeki durumlarını da incelediklerini anlattı. Buna göre, Bank Asya şirketinin işlem gördüğü son tarihte piyasa değerinin 783 milyon TL, halka açık piyasa değerinin 410 milyon TL ve yatırımcı sayısının ise 20 bin 144 olduğu ifade edildi. Taraf Gazetecilik AŞ'nin piyasa değerinin 4.6 milyon TL, halka açık piyasa değerinin 2.3 milyon TL, bin 461 yatırımcısı, VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın piyasa değerinin 1.12 milyar TL, halka açık kısmının 269 milyon TL, 2 bin 360 yatırımcısı olduğu ifade edildi.