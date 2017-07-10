FETÖ'cü yüzbaşından pes dedirten savunma: İçeceğime ilaç attılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 61'i tutuklu 317 kişinin yargılandığı davanın duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak maksadıyla emniyet ve savcılık sorgusu sırasında itiraflarda bulunan sanık eski Yüzbaşı Cemil Çetin savunma yaptı.



"Örgütün jandarmadaki yapılanması", "15 Temmuz'dan önce Ankara'da düzenlenen darbe toplantıları" ve "KPSS sorularının sınavdan önceden eşine verilmesine" ilişkin önceki itiraflarını reddeden Çetin, söz konusu ifadelerin içeceğine ilaç katılarak iradesi dışında alındığını öne sürdü. Mahkeme huzurunda vereceği ifadesinin esas alınmasını talep eden Çetin, darbe girişiminden önce Jandarma Okullar Komutanlığında saymanlık görevini yürüttüğünü söyledi.



15 Temmuz akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada gece eğitimi olacağı bilgisi aldığını, bunun üzerine karargaha gittiğini söyleyen Çetin, ilerleyen saatlerde kışlanın güvenliğine takviye amaçlı mühimmat dağıtılması emrini aldığını ifade etti. Okul komutanının emriyle mühimmatların dağıtımı için depoya gittiğini anlatan Çetin, burada kimsenin kendisine karşı gelmediğini, ismini bilmediği bir yarbayla emirler doğrultusunda hareket ettiğini savundu. Burada bulunduğu süre boyunca darbe girişimininden habersiz olduğunu, ilerleyen saatlerde telefonunda kalkışmaya ilişkin haberleri okuduğunu savunan Çetin, "Darbe girişimi içinde olduğumuza ihtimal vermiyorduk çünkü kışlada her şey normaldi." iddiasında bulundu.



İTİRAFLARINI REDDETTİ



Sanık Çetin, sorgu işlemi sırasında polislerin kendisini, eşi ve çocuğuyla tehdit ettiğini, kendisine ilaçlı içecek içirildiğini, daha sonra bilmediği yere götürülerek tanımadığı birileriyle görüştürüldüğünü öne sürdü. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifade işlemini de hatırlayamadığını savunan Çetin, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Gözaltına alındığım sürede sorgu sırasında eşimin TEM'e çağrılacağı, daha önce KPSS ile ilgili bana dikte edilen hususlar doğrultusunda 'soruları önceden aldığını itiraf edeceğine' dair tehdide maruz kaldım. Beni sorgulayanlardan biri eşimin telefonu arayarak TEM'e gelmesini istedi. Eşim benimle görüştürüldü. Tarafıma dikte edilen hususları eşime anlattım. Bana soru sormamasını, hayatımızdan endişe ettiğim için söyleneni yapmasını istedim. Beni öyle görünce kabul etti.



Daha sonra anlam verilmeyecek şekilde polisler iyi davranmaya başladı. Bana bir bardak meyveli içecek verdiler, içtim. Bir süre bekledim, sonra sersem gibiydim. O haldeyken beni birileriyle görüştürüyorlardı ama kimdiler hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kendimi bir kişilik hücrede buldum. Ne oldu, ne bitti, kime ifade verdiğimi hatırlamıyorum. İfadem alındığında meyve suları içilerek, içine ilaçlar katılarak ifadem alınıyordu. İfademin ne koşullarda alındığını savcılığa bildirdim. Bununla ilgili ifadeye çağrılmadım. Bu yaşadıklarımı, eşim ve çocuğuma bir şey yapılır korkusuyla kimseye anlatamadım. Şu an hayatta olduğum için çok mutluyum."



BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI



Çapraz sorgusu sırasında duruşma savcısının, "O gece silah depolarını açıyor ve mühimmat veriyorsunuz. Bu durum size anormal gelmedi mi?" sorusuna Çetin, gece eğitimi kapsamında faaliyetler yürütüldüğü için o gece şüphe duyulacak durumla karşılaşmadığını savundu. İddianamede örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullandığına dair tespiti de reddeden Çetin, söz konusu programı telefonuna indirmediğini öne sürdü. Çetin, meslek hayatı boyunca birçok kez sinir krizi geçirdiğini, psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını, bu duruma komutanlarının da şahit olduğunu ifade etti.



Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin iddianamede, sanık Çetin'in itiraflarına yer verilmişti. Buna göre, üniversite sınavına örgüte ait dershanede hazırlanan Çetin, örgütün yönlendirmesiyle Kara Harp Okuluna girdiğini, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı sırada ise örgütün yönlendirmesiyle eşiyle evlendiğini söylemişti. KPSS'ye girecek eşi için sınav sorularını önceden aldığını kabul eden Çetin, cemaat abisinin sorularını kendisine getirdiğini belirterek, "Bana önce üzerinde 'Vatan, milletim, dinim, Allah ve Peygamberim üzerine yemin ederim.' şeklinde metin vererek okuttu ve bana yemin ettirdikten sonra laptop bilgisayarına flash bellek taktı, bir şeyler yükleyerek bana verdikten sonra, 'Eşine ver, çalışsın, bunun içinde KPSS soruları var.' diyerek bana flash belleği verdi." itirafında bulunmuştu.



Ocak 2014'te örgüt içinde ByLock kullanılmaya başlandığını, kendisinin telefonuna ise Ocak 2015'te söz konusu programın kurulduğunu ifade eden Çetin, 15 Temmuz akşam saatlerine doğru telefonuna "Okullar Komutanlığında Murat Koçyiğit Albay'ın yanına git, görevini al." şeklinde mesaj geldiğini bildirmişti.

Çetin, iddianamedeki ifadelerinde darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığının bizzat "cemaat abileri" tarafından kendisine söylendiğini anlatmıştı.